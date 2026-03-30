Retraso en pago de sueldos y contribuciones: el complejo momento económico de la DC

13 de Marzo 2022/SANTIAGO En la Sede Nacional Partido Demócrata Cristiano se llevan a cabo la segunda vuelta de las elecciones internas para elegir una nueva directiva nacional DC. FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Quedan solo 12 días para las elecciones internas de la Democracia Cristiana y el panorama se ve complejo.

“Deudas” y “pendientes” son algunas de las palabras que hoy más resuenan en la colectividad, lo que da cuenta de la dura crisis financiera que atraviesa ad portas de la elección de su nueva directiva el próximo 12 de abril.

Los contendores son el diputado Jorge Díaz, representante del ala más conservadora de la colectividad, y el diputado Álvaro Ortiz, a quien consideran como parte de la continuidad de la actual dirección, que preside de manera interina Óscar Ramírez. Esto al punto de que en su nómina está incluida Alejandra Krauss, exministra y actual secretaria nacional de la Falange.

En este contexto, la lista de continuidad ha debido enfrentar duras críticas por la situación financiera del partido.

El listado de complejidades es extenso. Por un lado, la semana pasada desde el sindicato de trabajadores del partido se difundió una carta que compartieron con la directiva. En ella, el grupo reclamó por la pronta “regularización” de “sueldos atrasados, cotizaciones previsionales y de salud, así como el pago de créditos de caja de compensación pendientes (a mediados de abril cumpliríamos 4 meses de no pago)”.

Al menos hasta el miércoles pasado, agregaron en la carta, “no hemos recibido información sobre la aprobación del balance que habilita el financiamiento fiscal del partido”.

A propósito del retraso en los pagos, el sindicato le reclamó a la directiva por su preocupación ante la opción de que “muchos funcionarios están reportados en DICOM y existen alertas sobre la posibilidad de desafiliación de Isapre”.

“Hemos actuado de manera leal al partido frente a las herramientas que la ley nos entrega para este tipo de situaciones y esperamos que vuestros esfuerzos vayan en línea de terminar pronto con esta incertidumbre que poco a poco se ha ido normalizando en nuestra querida institución”, complementó en la misma línea la misiva a la dirección que encabeza Ramírez.

Los problemas no se quedan ahí. En los últimos días también se han difundido en la interna el retraso en el pago de las contribuciones de algunas sedes como Ñuñoa y La Pintana, lo que, de proyectarse, podría implicar posibles amenazas de embargo a esas propiedades de la DC.

Junto a eso está el problema del rechazo de los balances por parte del Servicio Electoral, que deja a la Falange en un panorama complicado y que recuerda a la crisis que han sufrido en tiempos pasados otras colectividades como el extinto partido Comunes, cuyos militantes terminaron adhiriendo al Frente Amplio luego de su disolución.

La defensa de Ramírez

La Tercera consultó al respecto de la crisis a Óscar Ramírez, timonel subrogante de la DC. Él fue enfático al advertir que se trata de un problema que se ha heredado desde el periodo del exconvencional Fuad Chahin a cargo de la colectividad y que ellos, dice, proyectan entregar a la Falange con un saldo más positivo del que recibieron.

“Las observaciones en el Servel se están corrigiendo y esperamos prontamente tener resuelto eso”, dijo respecto de la situación del balance ante el ente electoral que no ha sido aprobado aún.

Sobre los sueldos impagos, comentó: “Ya nos reunimos con el sindicato y aclaramos que sus remuneraciones van a ser prioridad cuando llegue plata al partido. Esperamos que el Servel, una vez aprobado el balance, pueda transferir los recursos”.

“Estamos lejos del remate. Vamos a suscribir, teniendo dinero, un convenio con la Tesorería para poder regularizar esta situación”, planteó, a su vez, sobre el retraso en el pago de las contribuciones.

“Hago un llamado a las listas (que compiten en la elección interna) a no utilizar temas financieros y de remuneraciones de trabajadores para fines electorales”, finalizó Ramírez sobre la polémica.