Lista encabezada por el diputado Álvaro Ortiz se impone en elección interna de la DC

Pasadas las 20.00 horas de este domingo se conocieron los resultados de las elecciones para la directiva Nacional del Partido Demócrata Cristiano (DC) en que -preliminarmente- resultó vencedora la Lista 2, liderada por el diputado Álvaro Ortiz.

Pese a que cerca de 24 mil militantes pudieron ejercer su voto en las diferentes sedes del partido, hasta el primer recuento oficial se contabilizaban 5.876 votos, correspondientes al 24,5% de participación del padrón electoral de la tienda falangista.

Con el 63% de las actas escrutadas, los resultados marcaban una tendencia definida: la Lista 1 encabezada por Humberto Salas alcanzaba 111 votos (1,89%); la Lista 2 de Álvaro Ortiz obtenía 3.785 votos (64,41%); la Lista 3 comandada por Ana María Luksic con 130 votos (2,21%); y la Lista 4 de Jorge Díaz, con 1.850 votos (31,48%).

Al respecto, el presidente (s) de la DC, Óscar Ramírez, manifestó que “estos resultados son resultados preliminares, porque a quien le corresponde entregar los resultados oficiales es al Tribunal Supremo, quien debe calificar después la elección recibiendo todas las actas”.

Las elecciones se dan en medio de la búsqueda de definiciones por parte del parte, sobre su rol frente al nuevo gobierno de José Antonio Kast y la decisión de formar alianzas políticas que se han visto en duda tras las diferentes opiniones en torno a situaciones como el apoyo de la excandidata Jeannette Jara y el cuestionamiento del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle tras reunirse con el actual mandatario cuando era candidato.

Asimismo, la llegada de la nueva directiva deberá afrontar la delicada situación económica del partido que han generado la desconfianza entre sus filas por el retraso en el pago de sueldos y las contribuciones por parte de la administración actual.

Tras la entrega de resultados preliminares, Alejandra Krauss, actual secretaria nacional de la decé e integrante de la lista ganadora manifestó que “queremos agradecer profundamente al Partido Democraciacristiano, que hoy día concurrió a las urnas, que después de debates intensos, reflexiones, adopten una posición”.

“Hoy la Democracia Cristiana le dice al país que está comprometido absolutamente con sus sueños, con sus anhelos. Nuestra historia que nos ha inspirado pero fundamentalmente nos convoca al futuro. Queremos agradecer la confianza que han depositado, esperaremos muy tranquilos el resultado definitivo que el Tribunal Supremo entregará, pero todo indica que la Lista 2, encabezada por el diputado Álvaro Ortiz, hoy ha ganado claramente”, comunicó.

Álvaro Ortiz, el candidato “de la continuidad”

Alvaro Ortiz es periodista y tiene un Magíster en Política y Gobierno. Inició su carrera política como concejal de Concepción en 2004 y fue reelecto en 2008.

Además fue director regional del Instituto Nacional de la Juventud en Biobío durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y en 2012 fue elegido como alcalde de Concepción con más del 55% de los votos. Fue reelecto durante los siguientes dos periodos.

Actualmente es diputado por el distrito 20, puesto que obtuvo con 42.415 votos.

Si bien es conocido como el ‘candidato de la continuidad’ del partido, Ortiz ha dicho que no comulga con ese concepto, sino que se identifica como parte del “sector vinculado al mundo de Patricio Aylwin, sector conservador, pero entendiendo que cada momento político es diferente al anterior”.

Dentro de su lista se encuentra Alejandra Krauss, actual secretaria nacional del partido.

Con el triunfo de Ortiz, también se suman a la directiva nacional de la Falange: Myriam Selva Verdugo Godoy como primera vicepresidente nacional; Javier Antonio Muñoz Riquelme como segundo vicepresidente nacional; Paulina Belén Mendoza Pereira como tercera vicepresidente nacional; Víctor Marcelo Torres Jeldes como cuarto vicepresidente nacional; Luis David Ruz Olivares como quinto vicepresidente nacional y Gabriela Alejandra Krauss Valle, secretaria nacional.