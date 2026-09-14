Desde la Redacción: entrevista a Andrés Longton y Gonzalo Winter
"No pueden tener autonomía para decir lo que quieran porque pasas a llevar a otros ministerios", sostuvo el senador Andrés Longton (RN) en el programa de streaming de La Tercera al abordar las descoordinaciones entre los secretarios de Estado. El integrante de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, además, ahondó en las indicaciones que lleva a cabo junto a su par Arturo Squella (REP.) para "dar viabilidad" a la reforma de seguridad. En este capítulo, además, el diputado Gonzalo Winter (FA) entró al debate por el lobby realizado por exautoridades y planteó que "lo que jamás puede pasarnos es que el FA, en sus entes públicos, represente intereses privados".
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