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    Desde la Redacción: Entrevista a Arturo Squella, Álvaro Elizalde y Marisol Peña

    "Le falta mucho todavía por desarrollar" y "no creo que sea bueno que tenga 120 días de entrada", sostuvo el presidente del Partido Republicano y senador Arturo Squella en el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', al abrirse a modificaciones de la reforma de seguridad del Ejecutivo. En tanto, el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, continuó su ofensiva en contra del proyecto, afirmando que “si la idea es tan mala, no se debiera perseverar siquiera en el esfuerzo de su aprobación” y acusando al gobierno de carecer de un plan de seguridad concreto. Mientras, la exministra del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, relató las aprensiones respecto de la reforma que contó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, de quien valoró su "apertura el diálogo".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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