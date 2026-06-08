Desde la Redacción: entrevista a Ignacio Sánchez, presidente de Aequalis y exrector de Universidad Católica
Revisa en este capítulo del programa de streaming de La Tercera la entrevista al médico y exrector, quien ahondó en los ejes y los desafíos de Aequalis, el foro que reúne a los más de 150 académicos que proponen, desde su expertise, iniciativas que mejoren el acceso, la calidad y la eficiencia del sistema de educación superior, tanto técnico-profesional como universitario. Sobre Escuelas Protegidas, planteó que "tendrá que haber una razón extremadamente valiosa" para restringir la gratuidad y que tiene puntos que "son complejos de implementar". Previo a Sánchez, fueron entrevistados en el programa el economista Francisco Meneses, el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL) y el periodista y analista peruano Augusto Álvarez Rodrich.
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