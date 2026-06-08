Ignacio Sánchez, exrector de la U. Católica: “Puntos específicos de Escuelas Protegidas creo que son complejos de implementar”

Ignacio Sánchez, presidente de Aequalis y exrector de la Universidad Católica, abordó esta jornada en el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, la discusión que se ha dado en torno a la gratuidad en la educación superior y Escuelas Protegidas, proyecto recientemente despachado a ley.

Consultado al respecto sobre el primer punto, el académico expresó que siempre vieron que la gratuidad “era un apoyo muy significativo para quienes tenían serias dificultades económicas para poder acceder a instituciones de educación superior”.

Lamentablemente, indicó, "desde sus orígenes tuvo un problema de financiamiento serio", y “se fueron incorporando nuevas instituciones, se fueron incorporando un número más importante de estudiantes, y ese problema de financiamiento siguió profundizándose”.

“Por lo tanto, es un gran tema que requiere muchos recursos del Estado y que yo espero que se siga analizando en profundidad y se sigan tomando las decisiones que por una parte permitan mantener este derecho social para los estudiantes”, apuntó.

En esta línea, indicó que la gratuidad la ve como un “beneficio” , pero que “requiere tener ciertas condiciones para acceder a ello, y una vez que uno tiene esas condiciones puestas por ley pasa a ser el derecho de ser su estudiante” .

En esta línea, y consultado sobre el proyecto de megarreforma impulsado por el gobierno y en donde se dificulta que los siguientes deciles puedan acceder a la gratuidad, Sánchez sostuvo que a su parecer “está bien” el “no retroceder, pero tampoco poder aumentar básicamente por la realidad del país”.

“Ahora, eso requiere que el proceso de créditos sea razonable, que avancemos hacia una modificación del actual CAE”, indicó. Sobre este punto, hizo mención que era necesario que el gobierno avanzara en una modificación al proyecto del Financiamiento para la Educación Superior (FES) presentado por el gobierno anterior que no alcanzó a ser votado.

Por otra parte, en cuanto a Escuelas Protegidas, proyecto que fue despachado la semana pasada y que considera entre varias medidas, la inhabilidad por 5 años para acceder a la gratuidad universitaria a condenados por delitos violentos, el exrector de la U. Católica apuntó primero a que mientras no haya una convivencia escolar adecuada “va a ser muy difícil mejorar la calidad de la educación”.

Asimismo, señaló que “los puntos específicos de esa ley creo que son complejos de implementar y tendría que haber un reglamento que los regule bastante bien ”.

En el caso específico de quitar el acceso a la gratuidad, indicó, “no es tan fácil hacerlo y para que uno lo haga en una situación que es bien compleja. Tendrá que haber una razón extremadamente valiosa”.

“El gran problema es que nosotros tenemos que hacer lo posible primero por mantener convivencia, por decir, bueno, cuáles son los aspectos que se pueden hacer, cuáles son los aspectos que son absolutamente fuera de un ambiente educacional. Y por otra parte, saber que para estudiantes vulnerables nosotros tenemos que poner condiciones para que puedan seguir su estudio , porque cuando estudiantes vulnerables quedan sin ir al colegio, quedan sin un norte de superación”, explicó

“Yo espero que un reglamento que aterrice lo que diga la ley evite situaciones que sean subjetivas y contrarias al espíritu de la ley”, añadió.

En esto, indicó que “obviamente hay situaciones que tienen que condenarse y tendrá que haber un castigo porque salen fuera completamente del diálogo que se puede lograr al interior de una comunidad educativa”, sin embargo “educación y prevención es el 80-90% de lo que tenemos que poner como énfasispara lograr una mejor convivencia escolar”.

Asimismo, y sobre el Registro de Vándalos e incivilidades anunciado por el Presidente José Antonio Kast, el exrector sostuvo que a su parecer, se debe “aclarar bastante mejor qué son las incivilidades, qué es lo que vamos a considerar algo grave o algo menor, y dentro de lo grave, cuáles van a ser los aspectos que podrían tener una pena mayor”.

“Yo creo que todo esto tiene que tener gradualidades: no es lo mismo consumir una cerveza en la calle, porque mostraban que consumir alcohol en la vía pública, por supuesto, es una incivilidad, que atentar contra personas o en una manifestación con bombas molotov”, apuntó. “Estamos recién analizando esa situación y yo creo que hay mucho que dialogar para poder llegar a propuestas adecuadas”.

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