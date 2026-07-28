Desde la Redacción: entrevista a Karina Delfino y Catalina San Martín
Continúa acentuándose la ruptura entre los jefes comunales por la fórmula de compensación del Ejecutivo a los municipios por la exención de contribuciones. En este capítulo del programa de streaming de La Tercera la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, reconoció que la Asociación Chilena de Municipalidades pasa por un momento "difícil" y "crítico" y acusó que "no puede ser utilizada por alcaldes de derecha que pretenden imponer su posición". En la vereda contraria, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, achacó que “hay un grupo de alcaldes de izquierda que está derechamente mintiendo” y que desconocen el acuerdo que se logró con La Moneda. "Entre medio le pegan a Las Condes para pegarle al gobierno", sostuvo a propósito de las críticas hacia las "comunas más ricas".
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.