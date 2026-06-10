Desde la Redacción: Entrevista a Matías Acevedo, exDipres de Piñera II
El cambio en la meta de balance fiscal que fijó el gobierno al 2030 provocó diversas reacciones. En el programa de streaming de La Tercera el exdirector de Presupuestos Matías Acevedo planteó que la "realidad se impone" y apuntó a las autoridades del gobierno del expresidente Gabriel Boric. "El cambio en la meta es brutal y eso responde a que las autoridades que en su momento discutieron y defendieron el Presupuesto (2026) no escucharon oportunamente todas las advertencias que se hicieron desde el Consejo Fiscal (Autónomo) y de los expertos que seguimos día a día el Presupuesto", sostuvo. En este capítulo, antes del economista, se entrevistó al timonel PPD, Raúl Soto; al jefe de bancada de Republicanos, Benjamín Moreno; y a la gestora cultural Javiera Parada.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.