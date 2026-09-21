Desde la Redacción: entrevista a Paulina Vodanovic y a Gloria de la Fuente
"Una candidatura sin el apoyo de su país, por supuesto que es cuesta arriba y nunca nadie lo desconoció (...) pero el resultado también es producto de aquello, de que su país, el Estado de Chile, le quita el apoyo", sostuvo la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, en el programa de streaming de La Tercera, al referirse a la declinación de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU. En este capítulo, además, Gloria de la Fuente, presidenta del directorio de Horizonte Ciudadano -fundación que fundó la otrora Mandataria- calificó como "un desaire" que EE.UU. no contestara las solicitudes de audiencia de Bachelet. La también exsubsecretaria de RR.EE. planteó, asimismo, que esto era un "desaire" para México y Brasil.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.