Encuesta Descifra: ¿Qué opina la ciudadanía del ministro de Defensa?
Revisa en el video el análisis de Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra -alianza estratégica entre Copesa y Artool- sobre la última entrega del "Termómetro Político", que realizó una radiografía respecto del titular de Defensa, Fernando Barros. ¿Qué explica que la mayoría de los encuestados no crean que el ministro tenga las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos de su cartera? Revisa en el video todos los detalles.
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