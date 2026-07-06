Desde la Redacción: entrevistas a Ricardo Celis (PPD) y Diego Schalper (RN)
En el día en que terminará el plazo para ingresar indicaciones a la megarreforma en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, el senador integrante de esa instancia, Ricardo Celis (PPD), emplazó a la ministra Francisca Toledo a dialogar con sus pares de ese espacio. "Si la ministra lo que quiere es ganar un punto hoy día y perder de futuro, entonces no tenemos nada que conversar", dijo. Revisa en este capítulo, además, la entrevista al diputado Diego Schalper, jefe de bancada de RN, quien, sobre las tensiones dentro del oficialismo, dijo que "no tenemos derecho a entramparnos en polémicas que no tienen sentido". Así, cuestionó la "cancelación" que, según él, vienen de los partidos no oficialistas del sector. También sostuvo que las críticas de Matthei al Ejecutivo “no representan la opinión de Chile Vamos”.
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