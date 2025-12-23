Desde la Redacción | Expectación ante gobierno de Kast y por qué postergó decisión sobre postulación de Bachelet a la ONU
Revisa en este capítulo del programa de streaming de La Tercera las entrevistas a Karina Delfino y Rodrigo Ubilla. La alcaldesa de Quinta Normal instó al Presidente electo José Antonio Kast a transparentar su propuesta de recorte fiscal y alertó por las iniciativas que podrían "afectar" a los municipios, mientras que el exsubsecretario del Interior desestimó el nombre de Evelyn Matthei para la cartera de Seguridad. En este capítulo, además, qué hay detrás de que Kast no haga público el apoyo -o no- de su gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas.
