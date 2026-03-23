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    Desde la Redacción: expectativa ante inminente anuncio del gobierno sobre modificación del Mepco

    Se espera que esta noche el gobierno anuncie modificaciones al Mecanismo de Estabilización de los Combustibles, herramienta que amortigua los cambios bruscos en el precio de la bencina. Esto, a raíz del alza de su valor por la guerra en Medio Oriente. En el programa de streaming de La Tercera el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, manifestó que aunque la colectividad dará un "apoyo completo" al anuncio del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, debe haber "especial foco en los sectores vulnerables". Por su parte el senador Matías Walker pidió al jefe de la billetera fiscal que "pueda ser más claro respecto de cómo esto va a afectar, o no, el bolsillo de la clase media".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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