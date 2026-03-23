Schalper señala que RN apoyará medidas del gobierno sobre el Mepco: “Hemos pedido que haya foco en los sectores más vulnerables”

El jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, abordó la mañana de este lunes el anunció que hará el Ejecutivo esta jornada respecto a a modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Según la información conocida hasta ahora, se espera que durante la noche de este lunes el ministro de Hacienda Jorge Quiroz comparta públicamente modificaciones en esta materia.

En ese contexto, y en una entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, el parlamentario explicó primeramente que estas medidas no eran “algo buscado” por gobierno, sino que estaría justificado “por el conflicto en Medio Oriente”.

“Esto es una coyuntura no buscada, de la que Chile no tiene responsabilidad, que tenemos que enfrentar como Estado”, enfatizó el parlamentario.

Explicando que “no hay una sola fórmula” en este tema, Schalper supone que como posible medida de mitigación haya “un subsidio a la parafina”.

Además, enfatizó que como partido van a mostrar un apoyo completo a la propuesta que entregue el Ejecutivo esta jornada, por la confianza que tienen en su trabajo.

“ Con ese piso, le hemos pedido, y aquí quiero sincerarlo, que tengamos un especial foco en los sectores vulnerables del país . Qué son los sectores vulnerables propiamente tales, los sectores pobres, que dependen muchas veces de la parafina para calefaccionar su casa, por ejemplo, que dependen mucho del transporte público. Y después, en un segundo ítem, lo que llamaríamos la clase media vulnerable", detalló el diputado sobre la petición que realizarán al Ejecutivo de las medidas sobre el Mepco.

“El ministro es muy consciente de esto, pero al mismo tiempo es muy honesto de decir, mire, a mi encantaría tener todos los recursos del mundo para hacer un subsidio al transporte que nos permita no tener ningún tipo de efecto, pero eso sería hablarle a los chilenos como adolescente. Y yo lo que valoró del gobierno es que le está hablando a los chilenos como adultos”, agregó sobre la situación.

Otras medidas del gobierno

En la conversación, Schalper también abordó otras medidas anunciadas por el gobierno que han generado discusión pública: cambios en la gratuidad y el retiro del proyecto de sala cuna universal

Particularmente respecto a la gratuidad, Schalper cuestionó la posibilidad que se restringa el beneficio a solo menores de 30 años.

“Es una decisión que podríamos revertir. Las mujeres muchas veces tienen que dilatar el inicio de sus estudios porque están a cargo de un tercero, un adulto mayor, porque están empezando su rol de madre. Y por lo tanto, en ese tipo de situaciones nosotros tenemos que tener una consideración distinta”, explicó.

Sobre el retiro del proyecto de sala cuna universal, el parlamentario justificó la acción en la situación fiscal del país, y explicó que que el proyecto seguiría siendo impulsado pero con indicaciones.

“Tenemos que tomar una decisión de cuánto es subsidio estatal y cuánto es cofinanciamiento. Yo adelanto mi postura, pero yo creo que es importante el confinanciamiento, que incluso aquellos que no tienen hijos, por un criterio de solidaridad, aporten un poco a sala cuna”, explicó.

Elecciones en Renovación Nacional

Por otro lado, el diputado también abordó esta jornada sobre las próximas elecciones internas de Renovación Nacional del 28 de marzo.

Al respecto, Schalper destacó la conformación de una lista única encabezada por la senadora Andrea Balladares.

“Me da a mí la impresión que la lista fue construida de manera tan maciza que todos estimaron que era importante ponerse detrás de un espacio común. Yo sé que uno nunca interpreta a todos, pero yo creo que hemos interpretado razonablemente las distintas sensibilidades del partido. Y nuestra apuesta es hacer de Renovación Nacional un partido bisagra para lograr mayorías sociales en Chile”, explicó al respecto.

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