RN oficializa lista única para elecciones internas con Andrea Balladares como presidenta

Una lista única se inscribió para las elecciones internas de Renovación Nacional (RN), en la que la senadora electa y actual secretaria general, Andrea Balladares, aparece como la carta para encabezar la próxima directiva nacional.

A las 21.00 horas de este viernes finalizó el plazo para la inscripción de candidaturas de cara a los comicios internos del 28 de marzo, instancia en la que se definirá a la nueva mesa directiva que sucederá a la encabezada por el senador Rodrigo.

En la lista que lidera Balladares también figura la exsubsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell, como secretaria general.

Desde RN señalaron que, al tratarse de una lista única, la nómina deberá someterse solo a una votación de ratificación.

Las elecciones internas se realizarán el sábado 28 de marzo, de manera presencial y a nivel nacional. En el proceso se elegirán autoridades partidarias en los niveles nacional, regional, comunal y distrital, además de consejeros generales y representantes de la juventud del partido.

De ratificarse la lista, Balladares se convertiría en la primera mujer en presidir RN en sus casi 39 años de historia. Asimismo, sería la primera vez que la presidencia y la secretaría general quedarían simultáneamente en manos de mujeres.

La nómina completa quedó conformada por:

Primer vicepresidente: El diputado Diego Schalper

Vicepresidenta: La diputada Ximena Ossandón

Vicepresidente: El diputado y senador electo Andrés Longton

Vicepresidente: El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt

Vicepresidente: El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz

Vicepresidenta: La diputada Marcia Raphael

Vicepresidente: El exministro Luis Mayol

Tesorero: El diputado Jorge Rathgeb