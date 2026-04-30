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    Desde la Redacción | Expresidenta del TC descarta “vicios de inconstitucionalidad” en megarreforma

    "No veo vicios de inconstitucionalidad". Así de tajante fue la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, al ser consultada por el eventual requerimiento de la oposición ante ese organismo por el Plan de Reconstrucción que el gobierno ingresó a la Cámara. En conversación con Juan Manuel Ojeda y Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, la también directora del Centro de Justicia Constitucional UDD criticó que sectores que tradicionalmente han cuestionado al TC acudan a él "cuando les conviene" y que cuando no, lo tilden como la "tercera cámara". Revisa en este capítulo, además, las entrevistas al diputado Gonzalo Winter (FA) y al alcalde de La Florida, Daniel Reyes.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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    Más sobre:Desde la RedacciónMarisol PeñaTCTribunal ConstitucionalDaniel ReyesGonzalo WinterLa Florida

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