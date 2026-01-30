SUSCRÍBETE POR $1100
    Desde la Redacción: Franco Parisi cuestiona a Kast y ministra Lobos responde a acusaciones de “amarre”

    "Yo estaría más preocupado de la contingencia del sur" afirmó Franco Parisi al ser consultado por la gira que el presidente electo José Antonio Kast está realizando en el extranjero. Sobre el fin de las negociaciones del PDG con la derecha en la Cámara, el excandidato presidencial sostuvo que "no nos gusta que nos limiten" y desdramatizó que la colectividad no se sume a un pacto de gobernabilidad con otras fuerzas políticas. "Si no hay acuerdo estaremos solos, no hay problema", dijo.

    Alonso Vatel 
    Alonso Vatel
