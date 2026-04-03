“Está lleno de stickers; me da rabia”: familia de Leonel Sánchez acusa abandono del mausoleo de los Mundialistas de 1962

Leonel Sánchez falleció el 2 de abril de 2022. Y como cada año, desde entonces, se realizó un homenaje para repasar su vida, que incluyó numerosos éxitos deportivos.

Sin embargo, esta vez la emoción dio paso a la rabia y la frustración. El Mausoleo donde están ubicados los restos de los integrantes de la Selección de 1962 -aquella que logró el histórico tercer lugar en el Mundial- está gravemente deteriorado.

“Hay cerámicas quebradas, cerámicas que ya no están porque, mientras se van quebrando, se van saliendo; la cúpula que tiene está trizada, se cae el agua, ni siquiera se ve que dice mausoleo ex jugadores del Mundial del ’62″, aseguró la hija del ídolo de la U, Katherine Sánchez, a 24Horas.cl.

Luego la heredera del extremo izquierdo añadió que “el mausoleo tiene una puerta que es gigantesca, que es solamente un vidrio. Entonces, al mover esa puerta que es la derecha, hay que levantarla un poco para poder abrirla y en cualquier momento puede explotar y va a quedar la escoba“.

El problema es que ni siquiera lo pueden arreglar, pues no saben a quién pertenece dicho recinto fúnebre. “No sabemos con quién dirigirnos. Si nos dijeran: ‘¿Saben qué? De esto tienen que hacerse cargo las familias’, no tenemos ningún problema y haríamos los cambios necesarios“, afirmó Katherine.

Pero ni siquiera en la administración del Cementerio General saben si el mencionado sepulcro pertenece a la ANFP o a la Federación de Fútbol de Chile. “Yo he mandado los correos a la ANFP, pero no he tenido respuesta. Entonces, a lo mejor, tengo mal anotado el correo o no lo sé; pegarme yo un ‘pique’ a la ANFP es como imposible, pero no sé quién se hará cargo de esto”, insistió la hija de don Leonel.

Para empeorar la situación, la fachada está llena de stickers de los distintas facciones de la barra brava de la U y eso ensucia más aún el lugar de homenaje. “Cuando nosotros conmemoramos el cuarto aniversario de mi papá, llegamos y nos encontramos con todos esos stickers y era imposible sacarlos en el momento...Sé el cariño que le tienen a mi papá, a Carlos Campos, pero hay muchas formas de demostrarlo y no colocando stickers. Eso es lo que me da rabia, llegamos ese día a hacer algo bonito para mi papá y me encuentro con la misma sorpresa”, señaló la familiar.

Finalmente, Katherine Sánchez lamentó que “uno va al mausoleo y está deteriorado. Yo miro para el frente, donde se encuentra el de Colo Colo y está impeque, impeque. Es fome, porque son nuestros ídolos los que están ahí, son los que jugaron por la Selección, que sacaron el tercer lugar, ¡y está feo!“.