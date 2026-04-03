SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Está lleno de stickers; me da rabia”: familia de Leonel Sánchez acusa abandono del mausoleo de los Mundialistas de 1962

    A cuatro años de la partida del ídolo de Universidad de Chile, su hija acusa que el sepulcro donde descansan sus restos y el de sus compañeros de la Roja está totalmente descuidado.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Don Leonel Sánchez luciendo la camiseta de la Selección. Nicolàs Abalo

    Leonel Sánchez falleció el 2 de abril de 2022. Y como cada año, desde entonces, se realizó un homenaje para repasar su vida, que incluyó numerosos éxitos deportivos.

    Sin embargo, esta vez la emoción dio paso a la rabia y la frustración. El Mausoleo donde están ubicados los restos de los integrantes de la Selección de 1962 -aquella que logró el histórico tercer lugar en el Mundial- está gravemente deteriorado.

    Hay cerámicas quebradas, cerámicas que ya no están porque, mientras se van quebrando, se van saliendo; la cúpula que tiene está trizada, se cae el agua, ni siquiera se ve que dice mausoleo ex jugadores del Mundial del ’62″, aseguró la hija del ídolo de la U, Katherine Sánchez, a 24Horas.cl.

    Luego la heredera del extremo izquierdo añadió que “el mausoleo tiene una puerta que es gigantesca, que es solamente un vidrio. Entonces, al mover esa puerta que es la derecha, hay que levantarla un poco para poder abrirla y en cualquier momento puede explotar y va a quedar la escoba“.

    El problema es que ni siquiera lo pueden arreglar, pues no saben a quién pertenece dicho recinto fúnebre. “No sabemos con quién dirigirnos. Si nos dijeran: ‘¿Saben qué? De esto tienen que hacerse cargo las familias’, no tenemos ningún problema y haríamos los cambios necesarios“, afirmó Katherine.

    Pero ni siquiera en la administración del Cementerio General saben si el mencionado sepulcro pertenece a la ANFP o a la Federación de Fútbol de Chile. “Yo he mandado los correos a la ANFP, pero no he tenido respuesta. Entonces, a lo mejor, tengo mal anotado el correo o no lo sé; pegarme yo un ‘pique’ a la ANFP es como imposible, pero no sé quién se hará cargo de esto”, insistió la hija de don Leonel.

    Para empeorar la situación, la fachada está llena de stickers de los distintas facciones de la barra brava de la U y eso ensucia más aún el lugar de homenaje. “Cuando nosotros conmemoramos el cuarto aniversario de mi papá, llegamos y nos encontramos con todos esos stickers y era imposible sacarlos en el momento...Sé el cariño que le tienen a mi papá, a Carlos Campos, pero hay muchas formas de demostrarlo y no colocando stickers. Eso es lo que me da rabia, llegamos ese día a hacer algo bonito para mi papá y me encuentro con la misma sorpresa”, señaló la familiar.

    Finalmente, Katherine Sánchez lamentó que “uno va al mausoleo y está deteriorado. Yo miro para el frente, donde se encuentra el de Colo Colo y está impeque, impeque. Es fome, porque son nuestros ídolos los que están ahí, son los que jugaron por la Selección, que sacaron el tercer lugar, ¡y está feo!“.

    Más sobre:Leonel SánchezLa RojaSelección ChilenaMundial 62La UUniversidad de Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Lo más leído

    1.
    “Nos tiene que responder la FIFA”: Beccacece reconoce gestiones para sumar a Omar Carabalí a la selección de Ecuador

    “Nos tiene que responder la FIFA”: Beccacece reconoce gestiones para sumar a Omar Carabalí a la selección de Ecuador

    2.
    Todos contra Brasil: la Copa Libertadores sube el telón con nuevos criterios de definición

    Todos contra Brasil: la Copa Libertadores sube el telón con nuevos criterios de definición

    3.
    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    4.
    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    5.
    Roberto Navajas: “Thomas Gillier eligió bien al irse a la MLS; Brayan Cortés salió seis años tarde”

    Roberto Navajas: “Thomas Gillier eligió bien al irse a la MLS; Brayan Cortés salió seis años tarde”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal
    Negocios

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua