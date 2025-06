Fallece Braulio Musso, gloria del Mundial del 62 y capitán del Ballet Azul

El inexorable paso del tiempo se va a llevando poco a poco a las grandes leyendas del Mundial de 1962. En febrero del año pasado falleció Jorge Toro, uno de los emblemas del notable equipo de Fernando Riera que supo ser tercero del planeta. Lamentablemente, poco más de un año después, una nueva partida enluta a ese recordado equipo. Se trata de Braulio Musso, quien falleció este miércoles a los 95 años.

Era el más longevo de los sobrevivientes de la histórica Selección. Además, en su recorrido defendió solamente los colores de Universidad de Chile, entre 1951 y 1968, convirtiéndose en el capitán del Ballet Azul. Con la camiseta de la U ganó los títulos de 1959, 1962, 1964, 1965 y 1967.

Nacido en Limache, el 8 de marzo de 1930. A lo largo de su trayectoria, desempeñó diversas funciones en el campo de juego. Fue distinguido tres veces como el mejor puntero derecho (1955, 1959 y 1962) y también en otra como el mejor mediocampista del fútbol chileno (1960). En total, disputó 391 partidos, convirtiéndose en el décimo jugador azul con más presencias; anotó 81 tantos, transformándose en el noveno goleador histórico en las 18 temporadas que jugó en la U.

Por la Roja, Musso se estrenó el 17 de septiembre de 1954, en la victoria 2-1 sobre Perú en la Copa del Pacífico. Ese mismo día anotó una de las conquistas nacionales. Luego, anotó en el empate 1-1 ante Bélgica en Bruselas, en 1960, para luego convertir el descuento en el 1-4 ante España en Santiago, ese mismo año. Realizó todo el proceso preparatorio del Mundial 62 y fue incluido en la nómina del equipo que consiguió el tercer lugar, aunque no sumó minutos en el certamen. Además, hizo un curso de monitor con Fernando Riera, obteniendo la máxima calificación.

Los inicios de una leyenda

Braulio Musso Reyes se trasladó a los ocho años a Viña del Mar, donde jugó en el Carmelo y Praga, donde comenzó como centrodelantero y por sus condiciones enfrentaba a niños de mayor edad. Después su familia se trasladó en 1948 a la localidad de La Cruz, donde defendió al Club Deportivo San Isidro, para luego pasar al Cóndor de La Calera. Fue estando en este último elenco, cuando un dirigente de la U lo vio en un partido y lo convenció de partir a la capital. Tenía 21 años cuando llegó a los estudiantiles, donde rápidamente se convertiría en figura.

Paralelamente, encontró trabajo en el Banco del Estado, por lo que debía distribuir su trabajo como funcionario público con los entrenamientos, algo que era bastante común en esos años. En la cancha también se transformó en un líder. En una entrevista con la recordada revista Estadio, Musso describía cuáles eran sus virtudes en ese sentido: “De mis cualidades, si es que las tengo, la seriedad y el sentido organizativo. Lo primero me ha dado ascendiente sobre mis compañeros y me ha permitido ayudar a muchos. Lo segundo ha contribuido a un mejor desempeño en las funciones que se me asignan”.

También en esa misma conversación con Antonino Vera, hablaba de su mal genio. “De mis defectos, un mal genio explosivo y quizás sí un exagerado afán de exigencias sobre mí mismo y los demás. Alguna vez le he oído a Sergio Navarro, por ejemplo, que dice: ‘Debo haber jugado bien hoy porque el viejo Musso no me ha retado’”.

Hasta muy avanzada edad, Braulio Musso se mantuvo muy activo y participó en diversos homenajes, tanto en Universidad de Chile como todos los que recibió por ser miembro del equipo mundialista de 1962. Con su partida, solo quedan con vida cinco integrantes de esa Selección: Sergio Navarro, Luis Eyzaguirre, Humberto Cruz, Manuel Astorga y Adán Godoy.

Sigue en El Deportivo