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    Detienen a cuatro menores de edad por robo con violencia de vehículo en Algarrobo

    Los imputados fueron capturados tras un seguimiento controlado en la capital; Carabineros recuperó el automóvil sustraído e incautó un arma y celulares.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Detienen a cuatro menores por robo con violencia de vehículo en Algarrobo. Imagen referencial. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Cuatro menores de edad fueron detenidos por su presunta participación en un robo con violencia de un vehículo motorizado, en un procedimiento que permitió además recuperar el automóvil sustraído en la comuna de Algarrobo.

    El operativo fue desarrollado por personal del SEBV en el marco de servicios del Plan ANEN 4.0, mientras realizaban labores de intervención. En ese contexto, los funcionarios tomaron conocimiento de que un vehículo marca Peugeot, modelo 3008, se desplazaba en dirección a Santiago, manteniendo encargo vigente por robo con violencia bajo la modalidad de “encerrona”.

    Según la información policial, el hecho había ocurrido previamente en la comuna de Algarrobo y el automóvil sustraído era monitoreado mediante sistema de GPS, lo que permitió su localización y seguimiento.

    Detienen a cuatro menores por robo con violencia de vehículo en Algarrobo

    Tras ser divisado en la intersección de la Autopista Vespucio Sur con la Ruta 68, se realizó un seguimiento controlado que culminó con la detención de sus cuatro ocupantes.

    Los detenidos corresponden a dos adolescentes de 15 y 16 años sin antecedentes, y otros dos de 16 y 17 años que registran antecedentes por delitos como receptación de vehículo motorizado y robo en lugar habitado, además de robo con intimidación.

    En el procedimiento, Carabineros logró recuperar el vehículo sustraído, correspondiente a un station wagon Peugeot 3008, además de incautar un arma tipo revólver a fogueo y teléfonos celulares.

    Todos los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para esclarecer la dinámica del delito y la eventual participación de los imputados en otros hechos similares.

    Más sobre:AlgarroboPolicialMenor de EdadCarabinerosDelito

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