SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Los ecos de la crisis italiana: el ultimátum del gobierno a un fútbol en profunda crisis

    La Azzurra no asistirá por tercera vez consecutiva a una Copa del Mundo, el peor momento de su rica historia. El constante déficit de sus otrora exitosos clubes ha puesto en alerta a las autoridades políticas de la península.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El fracaso de la selección de Italia se convirtió en un tema de estado

    El tercer fracaso consecutivo en la lucha por llegar a una Copa del Mundo ha desatado un verdadero terremoto en Italia. Una crisis deportiva de la Azzurra que ha salpicado, incluso, a las autoridades políticas de la península que piden explicaciones sobre esta profunda crisis.

    Tema complejo que se explica no solo por una variable deportiva, sino también por el momento económico que vive la otrora millonaria Serie A, la primera categoría del fútbol de ese país y el gran semillero de esta generación de jugadores que nunca pudieron dar ese salto de calidad.

    Lo cierto es que los clubes viven una paradoja que impide encontrar una solución a corto plazo. Porque el torneo local crece en audiencia, asistencia a los estadios y en la facturación de ingresos publicitarios. Sin embargo, los clubes todavía están muy lejos de ser rentables.

    Peligrosa tendencia que si se confirma en esta temporada redundará en unos 4.640 millones de dólares en pérdidas para el campeonato, solo desde la pandemia que afectó al planeta desde 2020.

    Solo en el pasado balance, los 20 clubes que forman el torneo sumaron otros 405 millones de la misma moneda a la cuantiosa deuda que arrastra la competición, de acuerdo con la información recabada por el diario deportivo La Gazzetta dello Sport.

    En ese escenario, entre los trece clubes que cerraron la contabilidad con números rojos en 2024-‘25, siete de ellos superaron el pasivo de US$ 34 millones, al margen de otros seis que registraron un déficit de más de 11 millones.

    Complicada situación financiera en la que las instituciones ascendidas Como 1907 y Parma Calcio fueron las que lideraron ese desfase presupuestario con deudas que alcanzaron los 116 millones de dólares. Ambos clubes, junto con la Juventus y la Roma, los cuatro suman el 80% de los números rojos entre los 20 equipos, respecto del balance cerrado en junio de 2025.

    Una tendencia que afecta, principalmente, a los recién ascendidos. Las escuadras que llegan desde la Serie B no pueden generar un modelo de negocios que les permita competir con los más grandes. En la pasada campaña, entre los tres completaron un déficit de más de 237 millones de la misma moneda.

    Sueldos millonarios

    Para competir con las grandes potencias continentales, los clubes peninsulares han tenido que aumentar la apuesta para convencer a las grandes figuras. Escenario en el que, además, han tenido que elevar los salarios. Actualmente, los sueldos promedio de la liga solo son superados en Europa por los emolumentos de la Premier League, que vive en otros estatus.

    Precisamente, esa es una de las principales fuentes del pasivo que arrastran los equipos. La masa salarial de las sociedades en la Serie A oscila entre los 50 y 345 millones de dólares.

    En ese sentido, el fuerte desajuste entre ingresos y gastos redundará en que los equipos deberán realizar una corrección muy relevante de los salarios de sus principales figuras, todo para poder alcanzar la sostenibilidad que le obliga cumplir con el fair play financiero impuesto por la UEFA.

    Asimismo, la liga peninsular tampoco cuenta con un control administrativo y económico que regule el gasto de los planteles como sí lo tiene LaLiga de España, por ejemplo. Así, ocho de estas escuadras asumieron un gasto en salarios superior al 80 por ciento de sus ingresos totales.

    Ni siquiera el hecho de jugar competiciones continentales ha podido sacar a las sociedades de ese hoyo. El pasado curso, la mitad de los ocho clubes que jugaron en Europa perdieron dinero. El pasivo en conjunto de este grupo de clubes se empinó sobre los 176 millones de dólares, un 44% del total de la deuda de toda la Serie A.

    Solo el Milan, Bologna, Inter de Milán y Atalanta consiguieron beneficios, apoyados por la nueva estructura de la Champions League, tras un aumento considerable en el reparto de ganancia. Entre los cuatro ganaron más de 104 millones de la divisa norteamericana.

    Medidas del gobierno

    El fútbol en Italia es más que una religión, una situación que se transforma en un tema de Estado. Son tres eliminaciones consecutivas de las cinco ausencias que sumó la Azzurra desde la Copa del Mundo de 1930, la primera de la historia.

    Razón por la cual la respuesta institucional del gobierno fue inmediata tras el nuevo desastre de la Nazionale. El Gobierno de Italiano decidió actuar con rapidez frente a la crisis. Así, el ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, se refirió al tema y ordenó una profunda reforma del fútbol local, donde el foco principal fue la cúpula de la Federación Italiana y su presidente Gabriele Gravina.

    “Es innegable que el fútbol no es solo un deporte. Especialmente en Italia, donde este deporte se ha convertido en una parte importante de la cultura popular, ritual comunitario y símbolo de nuestro prestigio internacional. Me entristece pensar que hay toda una generación de niños y jóvenes que aún no han experimentado la emoción de ver a la selección nacional jugar un Mundial”, expresó el secretario de estado.

    En la misma línea, agregó que “agradezco al equipo y a su entrenador por el compromiso, pero es evidente para todos que el fútbol italiano necesita reconstruirse y que este proceso debe comenzar con una renovación del liderazgo de la federación. El Gobierno ha demostrado su compromiso con todo el movimiento deportivo italiano. Nuestros atletas nos han brindado una enorme satisfacción en muchas disciplinas, entonces, es incorrecto intentar negar su responsabilidad por el tercer fracaso consecutivo en la clasificación para el Mundial, acusando a las instituciones de un supuesto incumplimiento y restando importancia al nivel profesional de otros deportes. Se exige responsabilidad, humildad y respeto a todos. Italia debe volver a ser Italia, incluso en el fútbol mundial”.

    Más sobre:FútbolItaliaSelección de ItaliaGobierno de ItaliaGabriele GravinaAndrea Abodi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Lo más leído

    1.
    “Nos tiene que responder la FIFA”: Beccacece reconoce gestiones para sumar a Omar Carabalí a la selección de Ecuador

    “Nos tiene que responder la FIFA”: Beccacece reconoce gestiones para sumar a Omar Carabalí a la selección de Ecuador

    2.
    Todos contra Brasil: la Copa Libertadores sube el telón con nuevos criterios de definición

    Todos contra Brasil: la Copa Libertadores sube el telón con nuevos criterios de definición

    3.
    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    4.
    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    5.
    Roberto Navajas: “Thomas Gillier eligió bien al irse a la MLS; Brayan Cortés salió seis años tarde”

    Roberto Navajas: “Thomas Gillier eligió bien al irse a la MLS; Brayan Cortés salió seis años tarde”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal
    Negocios

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua