Los ecos de la crisis italiana: el ultimátum del gobierno a un fútbol en profunda crisis

El fracaso de la selección de Italia se convirtió en un tema de estado

El tercer fracaso consecutivo en la lucha por llegar a una Copa del Mundo ha desatado un verdadero terremoto en Italia. Una crisis deportiva de la Azzurra que ha salpicado, incluso, a las autoridades políticas de la península que piden explicaciones sobre esta profunda crisis.

Tema complejo que se explica no solo por una variable deportiva, sino también por el momento económico que vive la otrora millonaria Serie A, la primera categoría del fútbol de ese país y el gran semillero de esta generación de jugadores que nunca pudieron dar ese salto de calidad.

Lo cierto es que los clubes viven una paradoja que impide encontrar una solución a corto plazo. Porque el torneo local crece en audiencia, asistencia a los estadios y en la facturación de ingresos publicitarios. Sin embargo, los clubes todavía están muy lejos de ser rentables.

Peligrosa tendencia que si se confirma en esta temporada redundará en unos 4.640 millones de dólares en pérdidas para el campeonato, solo desde la pandemia que afectó al planeta desde 2020.

Solo en el pasado balance, los 20 clubes que forman el torneo sumaron otros 405 millones de la misma moneda a la cuantiosa deuda que arrastra la competición, de acuerdo con la información recabada por el diario deportivo La Gazzetta dello Sport.

En ese escenario, entre los trece clubes que cerraron la contabilidad con números rojos en 2024-‘25, siete de ellos superaron el pasivo de US$ 34 millones, al margen de otros seis que registraron un déficit de más de 11 millones.

Complicada situación financiera en la que las instituciones ascendidas Como 1907 y Parma Calcio fueron las que lideraron ese desfase presupuestario con deudas que alcanzaron los 116 millones de dólares. Ambos clubes, junto con la Juventus y la Roma, los cuatro suman el 80% de los números rojos entre los 20 equipos, respecto del balance cerrado en junio de 2025.

Una tendencia que afecta, principalmente, a los recién ascendidos. Las escuadras que llegan desde la Serie B no pueden generar un modelo de negocios que les permita competir con los más grandes. En la pasada campaña, entre los tres completaron un déficit de más de 237 millones de la misma moneda.

Sueldos millonarios

Para competir con las grandes potencias continentales, los clubes peninsulares han tenido que aumentar la apuesta para convencer a las grandes figuras. Escenario en el que, además, han tenido que elevar los salarios. Actualmente, los sueldos promedio de la liga solo son superados en Europa por los emolumentos de la Premier League, que vive en otros estatus.

Precisamente, esa es una de las principales fuentes del pasivo que arrastran los equipos. La masa salarial de las sociedades en la Serie A oscila entre los 50 y 345 millones de dólares.

En ese sentido, el fuerte desajuste entre ingresos y gastos redundará en que los equipos deberán realizar una corrección muy relevante de los salarios de sus principales figuras, todo para poder alcanzar la sostenibilidad que le obliga cumplir con el fair play financiero impuesto por la UEFA.

Asimismo, la liga peninsular tampoco cuenta con un control administrativo y económico que regule el gasto de los planteles como sí lo tiene LaLiga de España, por ejemplo. Así, ocho de estas escuadras asumieron un gasto en salarios superior al 80 por ciento de sus ingresos totales.

Ni siquiera el hecho de jugar competiciones continentales ha podido sacar a las sociedades de ese hoyo. El pasado curso, la mitad de los ocho clubes que jugaron en Europa perdieron dinero. El pasivo en conjunto de este grupo de clubes se empinó sobre los 176 millones de dólares, un 44% del total de la deuda de toda la Serie A.

Solo el Milan, Bologna, Inter de Milán y Atalanta consiguieron beneficios, apoyados por la nueva estructura de la Champions League, tras un aumento considerable en el reparto de ganancia. Entre los cuatro ganaron más de 104 millones de la divisa norteamericana.

Medidas del gobierno

El fútbol en Italia es más que una religión, una situación que se transforma en un tema de Estado. Son tres eliminaciones consecutivas de las cinco ausencias que sumó la Azzurra desde la Copa del Mundo de 1930, la primera de la historia.

Razón por la cual la respuesta institucional del gobierno fue inmediata tras el nuevo desastre de la Nazionale. El Gobierno de Italiano decidió actuar con rapidez frente a la crisis. Así, el ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, se refirió al tema y ordenó una profunda reforma del fútbol local, donde el foco principal fue la cúpula de la Federación Italiana y su presidente Gabriele Gravina.

“Es innegable que el fútbol no es solo un deporte. Especialmente en Italia, donde este deporte se ha convertido en una parte importante de la cultura popular, ritual comunitario y símbolo de nuestro prestigio internacional. Me entristece pensar que hay toda una generación de niños y jóvenes que aún no han experimentado la emoción de ver a la selección nacional jugar un Mundial”, expresó el secretario de estado.

En la misma línea, agregó que “agradezco al equipo y a su entrenador por el compromiso, pero es evidente para todos que el fútbol italiano necesita reconstruirse y que este proceso debe comenzar con una renovación del liderazgo de la federación. El Gobierno ha demostrado su compromiso con todo el movimiento deportivo italiano. Nuestros atletas nos han brindado una enorme satisfacción en muchas disciplinas, entonces, es incorrecto intentar negar su responsabilidad por el tercer fracaso consecutivo en la clasificación para el Mundial, acusando a las instituciones de un supuesto incumplimiento y restando importancia al nivel profesional de otros deportes. Se exige responsabilidad, humildad y respeto a todos. Italia debe volver a ser Italia, incluso en el fútbol mundial”.