Un hombre de 23 años quedó en riesgo vital tras recibir una serie de impactos balísticos en su cabeza durante la madrugada de este viernes en la comuna de Macul, Región Metropolitana.

Según información preliminar del Ministerio Público, la víctima, un hombre chileno, recibió los impactos mientras se encontraba en su domicilio, en un block de departamentos en el sector de Campo Lindo de la comuna.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Fiscalía junto a la Policía de Investigaciones (PDI) acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y, así, esclarecer la dinámica de los hechos, tarea que liderará la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI.

De acuerdo a lo recabado en las primeras diligencias, la victima se encontraba a las afueras de su domicilio cuando llegó un grupo de sujetos, con los que habría tenido rencillas anteriores, a dispararle.

Hombre de 23 años queda en riesgo vital tras ser baleado en su domicilio en Macul

Según detalló la fiscal Camila Palma, las diligencias estarán enfocadas en el empadronamiento de testigos, la revisión de cámaras de seguridad del sector y el análisis balístico de los casquillos encontrados en el lugar.

Asimismo, Palma precisó que se encontró abundante evidencia balística en la vía pública y al interior de uno de los edificios.

En tanto, la comisaria Antonia Godoy de la Brigada de Homicidios Metropolitana informó que continúan las diligencias investigativas para esclarecer la identidad de los imputados.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Luis Tisné, donde permanece con riesgo vital.