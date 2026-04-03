SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    “Es fenomenal”: astronauta de Artemis II describe la vista de la tierra rumbo a la Luna

    Jeremy Hansen relató la experiencia tras dejar la órbita terrestre, destacando la imagen del planeta iluminado por la Luna durante el viaje.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Astronauta de Artemis II describe la vista de la tierra rumbo a la Luna: “Es fenomenal” John Raoux

    Tras completar la maniobra clave de inyección translunar, la nave Orion y la tripulación de Artemis II iniciaron oficialmente su viaje hacia la Luna, marcando un hito en la exploración espacial tripulada. En ese contexto, uno de sus astronautas compartió una de las primeras impresiones desde el espacio profundo.

    El canadiense, Jeremy Hansen, describió la vista de la Tierra desde la nave como una experiencia única. “Estamos viendo una imagen hermosa del lado oscuro de la Tierra, iluminado por la Luna. Es fenomenal”, señaló durante una comunicación con el centro de control.

    El astronauta agregó que la tripulación permanece prácticamente inmóvil frente a las ventanas de la cápsula, capturando el momento. “Ninguno de nosotros puede ir a almorzar, estamos pegados a la ventana tomando fotos”, comentó, reflejando el impacto visual del momento.

    Astronauta de Artemis II describe la vista de la tierra rumbo a la Luna: “Es fenomenal” JOSEPH RIMKUS

    Las declaraciones se produjeron luego de que la misión ejecutara con éxito la maniobra que permite abandonar la órbita terrestre y dirigirse hacia la Luna, uno de los puntos más críticos del viaje.

    Hansen también destacó el significado colectivo de la misión, señalando que el logro es resultado del trabajo de miles de personas. “Sentimos el poder de la perseverancia en cada segundo de la maniobra. La humanidad ha demostrado una vez más de lo que es capaz”, afirmó.

    Qué es Artemis II

    La misión Artemis II, lanzada el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, es el primer sobrevuelo tripulado de la Luna en más de 50 años.

    A bordo viajan cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch y Hansen, quien se convierte en el primer canadiense en participar en una misión lunar.

    El viaje tendrá una duración aproximada de 10 días y contempla un sobrevuelo por la cara oculta de la Luna, donde la nave perderá comunicación temporal con la Tierra.

    Astronauta de Artemis II describe la vista de la tierra rumbo a la Luna: “Es fenomenal”

    Además, se espera que la tripulación alcance la mayor distancia recorrida por humanos desde la misión Apolo 13.

    Artemis II forma parte del programa de la NASA que busca establecer una presencia sostenida en la Luna y sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte, en colaboración con socios internacionales y la industria privada.

    Más sobre:Artemis IIAstronautasNASAViaje a la LunaEstados UnidosMisión EspacialJeremy HansenReid WisemanVictor GloverChristina Koch

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    Marco Rubio anuncia cancelación de residencia a familiar de Qasem Soleimani y su detención en EE.UU.

    Marco Rubio anuncia cancelación de residencia a familiar de Qasem Soleimani y su detención en EE.UU.

    2.
    Irán autoriza el tránsito de 15 buques por el estrecho de Ormuz en medio de las restricciones vigentes

    Irán autoriza el tránsito de 15 buques por el estrecho de Ormuz en medio de las restricciones vigentes

    3.
    Críticas desde EE.UU. a Trump por amenaza contra Irán y burlas religiosas: “Muestra indiferencia a la vida humana”

    Críticas desde EE.UU. a Trump por amenaza contra Irán y burlas religiosas: “Muestra indiferencia a la vida humana”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua