“Es fenomenal”: astronauta de Artemis II describe la vista de la tierra rumbo a la Luna

Astronauta de Artemis II describe la vista de la tierra rumbo a la Luna: “Es fenomenal”

Tras completar la maniobra clave de inyección translunar, la nave Orion y la tripulación de Artemis II iniciaron oficialmente su viaje hacia la Luna, marcando un hito en la exploración espacial tripulada. En ese contexto, uno de sus astronautas compartió una de las primeras impresiones desde el espacio profundo.

El canadiense, Jeremy Hansen, describió la vista de la Tierra desde la nave como una experiencia única. “ Estamos viendo una imagen hermosa del lado oscuro de la Tierra , iluminado por la Luna. Es fenomenal”, señaló durante una comunicación con el centro de control.

El astronauta agregó que la tripulación permanece prácticamente inmóvil frente a las ventanas de la cápsula, capturando el momento. “Ninguno de nosotros puede ir a almorzar, estamos pegados a la ventana tomando fotos”, comentó, reflejando el impacto visual del momento.

Astronauta de Artemis II describe la vista de la tierra rumbo a la Luna: “Es fenomenal” JOSEPH RIMKUS

Las declaraciones se produjeron luego de que la misión ejecutara con éxito la maniobra que permite abandonar la órbita terrestre y dirigirse hacia la Luna, uno de los puntos más críticos del viaje.

Hansen también destacó el significado colectivo de la misión, señalando que el logro es resultado del trabajo de miles de personas. “Sentimos el poder de la perseverancia en cada segundo de la maniobra. La humanidad ha demostrado una vez más de lo que es capaz”, afirmó.

Qué es Artemis II

La misión Artemis II, lanzada el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, es el primer sobrevuelo tripulado de la Luna en más de 50 años.

A bordo viajan cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch y Hansen, quien se convierte en el primer canadiense en participar en una misión lunar.

El viaje tendrá una duración aproximada de 10 días y contempla un sobrevuelo por la cara oculta de la Luna, donde la nave perderá comunicación temporal con la Tierra.

Astronauta de Artemis II describe la vista de la tierra rumbo a la Luna: “Es fenomenal”

Además, se espera que la tripulación alcance la mayor distancia recorrida por humanos desde la misión Apolo 13.

Artemis II forma parte del programa de la NASA que busca establecer una presencia sostenida en la Luna y sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte, en colaboración con socios internacionales y la industria privada.