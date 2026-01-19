Desde la Redacción | Gobernador del Biobío y reconstrucción tras megaincendio: “No nos interesa ser Valparaíso”
Hasta ahora las autoridades han contabilizado 19 fallecidos por el megaincendio que desde el sábado afecta a la Región del Biobío y la del Ñuble. En el programa de streaming de La Tercera el gobernador del Biobío, Sergio Giacamán, advirtió que lo más probable es que "hay muchas más personas fallecidas"; criticó la demora en la firma del decreto con la que el gobierno invocó estado de excepción y dijo esperar "que la conversación del gobierno saliente con el gobierno entrante sea la mejor”, para que la reconstrucción de la zona no se demore tanto como la de los lugares afectados por el megaincendio de Viña del Mar.
