    Desde la Redacción | Gobernador del Biobío y reconstrucción tras megaincendio: “No nos interesa ser Valparaíso”

    Hasta ahora las autoridades han contabilizado 19 fallecidos por el megaincendio que desde el sábado afecta a la Región del Biobío y la del Ñuble. En el programa de streaming de La Tercera el gobernador del Biobío, Sergio Giacamán, advirtió que lo más probable es que "hay muchas más personas fallecidas"; criticó la demora en la firma del decreto con la que el gobierno invocó estado de excepción y dijo esperar "que la conversación del gobierno saliente con el gobierno entrante sea la mejor”, para que la reconstrucción de la zona no se demore tanto como la de los lugares afectados por el megaincendio de Viña del Mar.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Más sobre:Desde la RedacciónSergio GiacamánMegaincendioIncendios forestalesRegión del BiobíoBiobíoConcepción

    Lo Último

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Lirquén, Ránquil: las cinco localidades más afectadas por los incendios forestales en Biobío y Ñuble

    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”

    Kylian Mbappé rompe el silencio en el Real Madrid: aborda el llanto de Vinícius y explica su conflicto con Xabi Alonso

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    Servicios

    Chile

    Lirquén, Ránquil: las cinco localidades más afectadas por los incendios forestales en Biobío y Ñuble

    Negocios

    Tendencias

    El Deportivo

    Finde

    Cultura y entretención

    Mundo

    Paula

