Desde la Redacción: Implicancias de la megarreforma del gobierno
En el programa de streaming de La Tercera, José Manuel Silva, socio de LarraínVial y Gerente de Inversiones de LarraínVial Asset Management analizó el escenario económico que se abre con el proyecto ancla del Ejecutivo. "La invariabilidad es necesaria porque permite certeza", planteó. En este capítulo, además, abordamos con Sebastián Castro, Gerente de Ecosistema y Valor Pyme en Banco Bci los dolores y esperanzas de los emprendedores de cara al Día de las Pymes.
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