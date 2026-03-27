Desde la Redacción: Insulza afirma que candidatura de Bachelet a la ONU “va a durar” por apoyo de Brasil y México
Hoy el canciller Francisco Pérez-Mackenna citó a sus antecesores al Ministerio de Relaciones Exteriores. La instancia, se espera, estará marcada por el retiro del apoyo del gobierno a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de las Naciones Unidas. En el programa de streaming de La Tercera el excanciller José Miguel Insulza (PS) reforzó su rechazo a la decisión. “Nosotros queremos explicaciones y que se diga la verdad”, sostuvo, agregando que solicitarán al actual ministro qué otros países habrían quitado su apoyo a Bachelet.
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