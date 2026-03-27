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    Excanciller Insulza y retiro de apoyo a Bachelet: “Nosotros queremos explicaciones y que se diga la verdad”

    El exsenador argumentó que lo que ellos quieren que les digan: “Mire, este país dijo que no estaba de acuerdo, estos países dijeron que no estaban de acuerdo". Además, indicó que no basta con mencionar que “había demasiados candidatos latinoamericanos”.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    José Miguel Insulza

    El exministro y exsenador José Miguel Insulza (PS) señaló, previo a la reunión con excancilleres de la República que citó el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, que pedirá explicaciones por el retiro del apoyo del gobierno a la expresidenta Michelle Bachelet en su carrera por la Secretaría General de la ONU.

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, el exsenador fue consultado por lo que espera en la cita, donde indicó, respecto a la decisión de la administración de José Antonio Kast, que “nosotros queremos explicaciones solamente y sobre todo queremos, francamente, que se diga la verdad”.

    En esa línea, Insulza argumentó que lo que ellos quieren que les digan: “Mire, este país dijo que no estaba de acuerdo, estos países dijeron que no estaban de acuerdo". Además, indicó que no basta con mencionar que “había demasiados candidatos latinoamericanos”.

    Asimismo, el excanciller confesó que “fui lo suficientemente inocente como para creer que el gobierno le iba a apoyar”, ejemplificando con el caso de Costa Rica, en donde la persona candidata es de un sector distinto al gobierno de turno, pero es apoyada de igual manera.

    Respecto a si la candidatura de Bachelet continuará, Insulza mencionó que “va a durar porque hay dos países muy poderosos detrás de ella, que son Brasil y México. Los dos dijeron inmediatamente que ellos seguían con la candidatura de acuerdo con las normas de Naciones Unidas”.

    Sin embargo, precisó que el no apoyo de su país “claro que afecta” a la carrera de la expresidenta para la secretaría general de la ONU, pero aclaró que van a “seguir en eso”.

    Junto con ello, expresó que su preocupación son los rumores; entre ellos, señaló que existe el rumor de que la razón del Presidente Kast fundamental es que le han pedido el voto para el candidato argentino. Ahora él dijo que no iba a votar por nadie".

    Más sobre:José Miguel InsulzaMichelle BacheletDesde la Redacción

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