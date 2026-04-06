Desde la Redacción: la visita del Presidente Kast a Argentina en medio de la fuga de Apablaza
La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, acusó que "pareciera que hay cierta confabulación al interior del Poder Judicial" trasandino por la fallida extradición del exfrentista Galvarino Apablaza, sindicado como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, fundador del gremialismo. "No tengo pruebas, pero no tengo dudas", puntualizó. La dirigente, además, afirmó que "Chile Vamos es una coalición que hoy día está absolutamente superada" y que "cumplió su ciclo". Revisa en el capítulo, también, la entrevista al diputado Raúl Soto, jefe de bancada del PPD, quien afirmó que la ley de Reconstrucción del gobierno "no es más que una mala copia de la ley Ómnibus de Argentina".
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