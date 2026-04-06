Diputado Soto y Plan de Reconstrucción Nacional: “Estamos planteando al gobierno que separemos los temas que son distintos”

El jefe de la bancada de diputados PPD-Ind, Raúl Soto, abordó el Plan de Reconstrucción Nacional que presenta el gobierno de José Antonio Kast y que tiene 40 medidas enfocadas en cinco ejes, afirmando que esto debería separarse.

En el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, el parlamentario fue consultado por la medida que planea implementar el Ejecutivo y que forma parte del Plan de Reconstrucción Nacional.

“Primero, es una ley que tiene más de 40 medidas que son de temáticas absolutamente distintas. Hay reconstrucción, seguridad. Entonces, nosotros lo que le estamos planteando al gobierno es que separemos los temas que son distintos”, indicó el diputado.

Detallando que “los temas tributarios, por un lado; los temas de seguridad, por otro; los temas de reconstrucción, por otro; los temas de permisología, por otro”. En esa línea, apuntó que otros parlamentarios como la presidenta del Senado, Paulina Nuñez (RN), y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón, han coincidido con ello.

“Espero que el gobierno escuche; hasta el momento no lo ha hecho y quieren insistir con esta Ley de Reconstrucción que no es más que una mala copia de la ley ómnibus de Argentina a propósito de la reunión que está teniendo en estos momentos el presidente Kast con el presidente Milei. Chile no es Argentina, Kast no es (Javier) Milei y la sociedad chilena es muy distinta a la sociedad argentina. Entonces, no tratemos de repetir malos ejemplos en nuestro país”, planteó el parlamentario.

Respecto a una de las medidas que tiene el Plan de Reconstrucción Nacional, que es reducir el impuesto corporativo del 27 al 23%, se le consultó si existe la posibilidad del voto de su bancada, a lo que el diputado señaló que en específico esto es “inviable”.

“El relato del gobierno se hace incoherente, se hace contradictorio cuando, por un lado, tú desproteges a la clase media sobre la base del argumento de la estrechez fiscal y, por el otro, estás rebajando impuestos a las empresas más grandes”, indicó Soto.