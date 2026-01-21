SUSCRÍBETE POR $1100
    Desde la Redacción | Las reacciones y el análisis al gabinete de Kast: UDI y RN admiten que deseaban más presencia

    “Probablemente todos los partidos, cualquier presidente de partido, si a uno le dicen si querían más (presencia en el gabinete), bueno, probablemente todos. Pero me parece que no es el momento de sacar esas cuentas, sino que es el momento de respaldar, ayudar y hacer que este gabinete tenga éxito", dijo en el programa de streaming de La Tercera el timonel de RN, Rodrigo Galilea. Una línea similar siguió la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann.

    Alonso Vatel
