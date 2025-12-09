Desde la Redacción: Maite Orsini refuerza crítica a directiva del FA y el severo balance de Axel Kaiser
En esta edición del programa de streaming de La Tercera la diputada Maite Orsini (FA) calificó como un “diseño equivocado” la estrategia de la colectividad en el distrito 9 y, además, abordó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue. En este capítulo, también, el análisis a la contingencia del filósofo y abogado Axel Kaiser, quien arremetió contra el Partido Comunista, el oficialismo y la centroderecha. Según él, Jeannette Jara "representa a un partido totalitario y genocida".
