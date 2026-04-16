Desde la Redacción: Marín tilda de “machistas” críticas a Sedini y Desbordes sincera intención de ir a la reelección
En este capítulo del programa de streaming de La Tercera la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, acusó “machismo” y “críticas excesivas” hacia su par, la ministra vocera Mara Sedini. "Quizás nacen también desde el odio", sostuvo. Por su parte el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dijo que espera buscar la reelección al mando del municipio capitalino. "Mucho de lo que estoy haciendo hoy en el horizonte no lo veo concluido en tres años", planteó. En este capítulo, además, revisa las entrevistas a la ministra de Energía, Ximena Rincón, y al senador PS Gastón Saavedra.
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