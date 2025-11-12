OFERTA ELECCIONES $990
    Desde la Redacción | Matthei sincera que “es mucho más grato” Kaiser que Kast y afirma que “votos no son traspasables”

    Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, presenta sus definiciones a cuatro días de las elecciones presidenciales: que llegará a segunda vuelta, que representa a fuerzas desde la derecha hasta la centroizquierda y que es la carta de la oposición más competitiva. Por lo mismo, dice, el gobierno busca "levantar" a José Antonio Kast al criticarlo. La exalcaldesa, también, arremete contra el plan "Chao préstamo" del republicano y reconoce que "es mucho más grato" Johannes Kaiser.

    Alonso Vatel
    Lo Último

    Carabineros detiene a tres personas sorprendidas descargando mercadería de camión de reparto robado en Cerro Navia

    Últimos días para postular al Subsidio de Arriendo: revisa los requisitos

    CMF pone en consulta norma que aplaza entrada en vigencia del sistema de finanzas abiertas

    Trama bielorrusa: jueza acusa a la Fiscalía de improvisar en la formalización y persecutores entran en estado de alerta

    Se barajó a 31 Minutos, Mazapán y Violeta Parra: cómo Dua Lipa eligió un tema de Mon Laferte para su show en Chile

    “Nos olvidamos de formar”: el nuevo golpe al modelo Córdova-Miranda tras la eliminación de la Roja del Mundial Sub 17

    Servicios

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi
    Chile

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Carabineros detiene a tres personas sorprendidas descargando mercadería de camión de reparto robado en Cerro Navia

    Últimos días para postular al Subsidio de Arriendo: revisa los requisitos

    CMF pone en consulta norma que aplaza entrada en vigencia del sistema de finanzas abiertas
    Negocios

    CMF pone en consulta norma que aplaza entrada en vigencia del sistema de finanzas abiertas

    Rosanna Costa: “Mantener la cautela en las cuentas fiscales (...) es una tarea muy importante”

    Presupuesto 2026: las cifras de recaudación que traban la negociación entre gobierno y oposición

    Los nuevos correos que vincularían a Trump con Epstein: qué dicen
    Tendencias

    Los nuevos correos que vincularían a Trump con Epstein: qué dicen

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    “Nos olvidamos de formar”: el nuevo golpe al modelo Córdova-Miranda tras la eliminación de la Roja del Mundial Sub 17
    El Deportivo

    “Nos olvidamos de formar”: el nuevo golpe al modelo Córdova-Miranda tras la eliminación de la Roja del Mundial Sub 17

    “Lo fui a buscar y me enteré de que se lo llevaron al calabozo”: Mauricio Viana recuerda la patada de Gastón Cellerino

    “Me caía pésimo; nos pegamos un par de aletazos”: Roberto Rojas recuerda sus conflictos con Sergio Vargas en la U

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Se barajó a 31 Minutos, Mazapán y Violeta Parra: cómo Dua Lipa eligió un tema de Mon Laferte para su show en Chile
    Cultura y entretención

    Se barajó a 31 Minutos, Mazapán y Violeta Parra: cómo Dua Lipa eligió un tema de Mon Laferte para su show en Chile

    La obra Rito de Primavera alista presentaciones en el MUT

    Stick Men: el grupo liderado por Tony Levin vuelve a Chile para revivir los clásicos de la banda y de King Crimson

    Efectos de la operación policial de Río de Janeiro: debate sobre la seguridad pública frena ascenso de Lula en las encuestas
    Mundo

    Efectos de la operación policial de Río de Janeiro: debate sobre la seguridad pública frena ascenso de Lula en las encuestas

    Nuevos correos revelan que Epstein dijo que Trump “pasó horas” con una de las víctimas en su casa

    Suharto, el exlíder indonesio que pasó de dictador a “héroe nacional”

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte