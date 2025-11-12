Desde la Redacción | Matthei sincera que “es mucho más grato” Kaiser que Kast y afirma que “votos no son traspasables”
Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, presenta sus definiciones a cuatro días de las elecciones presidenciales: que llegará a segunda vuelta, que representa a fuerzas desde la derecha hasta la centroizquierda y que es la carta de la oposición más competitiva. Por lo mismo, dice, el gobierno busca "levantar" a José Antonio Kast al criticarlo. La exalcaldesa, también, arremete contra el plan "Chao préstamo" del republicano y reconoce que "es mucho más grato" Johannes Kaiser.
