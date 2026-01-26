Desde la Redacción: Schneider (FA) y Rodríguez (REP) contrastan posturas por Judith Marín en Ministerio de la Mujer
Como "una señal contradictoria” calificó la diputada Emilia Schneider (FA) la designación de Judith Marín como ministra de la Mujer por parte de José Antonio Kast. Esto, según ella, porque su nombramiento contradice la promesa del presidente electo de no inmiscuirse en temas valóricos. Por su parte, la diputada electa del Partido Republicano Javiera Rodríguez blindó a la próxima secretaria de Estado y criticó que "hay un sector del feminismo radical" que "quiere marginar" cuando cree que "no estás capacitada ni cumples con las condiciones que ellas creen necesarias".
