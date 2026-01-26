“Hay un sector del feminismo radical que quiere marginar”: diputada Rodríguez por críticas a futura ministra de la Mujer

En un nuevo capítulo del programa Desde la Redacción de La Tercera, la diputada electa Javiera Rodríguez (republicana) abordó la polémica que surgió en torno a la futura ministra de la Mujer, Judith Marín (Partido Social Cristiano).

En concreto, la figura de Marín ha sido criticada por su perfil conservador, dado a que milita en el PSC y es evangélica.

Lo cierto es que no todo ha sido críticas. No solo la oposición la ha respaldado. Ayer, en entrevista con La Tercera Domingo, la actual ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sorprendió al darle un espaldarazo.

A esos respaldos, la diputada Rodríguez se sumó esta jornada. “Yo soy una persona provida, soy mujer, soy conservadora, y no creo que por esas condiciones se me prive o no de ejercer un cargo público, menos si ese cargo está nombrado por el presidente, que es algo de su confianza”, dijo.

En esa línea, acusó: “Creo que se le ha llamado ‘canutofobia’ y así uno puede poner ‘cristianofobia’ o lo que sea, porque cuando se presenta una mujer con esas características hay un sector del feminismo radical que quiere marginarte y decirte que tú no estás capacitada ni cumples con las condiciones que ellas creen necesarias para ejercer un cargo así ”.

“Entonces la verdad me parece una polémica súper ideológica. Creo que ese es el sector que está siendo polémica con esto”, añadió.

¿Qué esperar de la futura oposición?

Consultada sobre qué espera de la actitud de los futuros partidos de la oposición, hoy oficialismo, dijo: “No tengo tanta fe, pensando en que todavía hay quienes insisten con esta mirada octubrista de la sociedad, pero soy optimista”.

“Yo creo que acá hay una misión mucho más importante, que es poder sacar a Chile de este hoyo de inseguridad y de un poco crecimiento económico. Entonces, si estamos con miras de eso, yo espero que la oposición pueda marginar un poco su ideología y sus ganas de pelear, y la pongan al servicio del país”, sostuvo.