SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Hay un sector del feminismo radical que quiere marginar”: diputada Rodríguez por críticas a futura ministra de la Mujer

    “Entonces la verdad me parece una polémica súper ideológica. Creo que hay sector que está siendo polémica con esto”, acusó la republicana.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    En un nuevo capítulo del programa Desde la Redacción de La Tercera, la diputada electa Javiera Rodríguez (republicana) abordó la polémica que surgió en torno a la futura ministra de la Mujer, Judith Marín (Partido Social Cristiano).

    En concreto, la figura de Marín ha sido criticada por su perfil conservador, dado a que milita en el PSC y es evangélica.

    Lo cierto es que no todo ha sido críticas. No solo la oposición la ha respaldado. Ayer, en entrevista con La Tercera Domingo, la actual ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sorprendió al darle un espaldarazo.

    A esos respaldos, la diputada Rodríguez se sumó esta jornada. “Yo soy una persona provida, soy mujer, soy conservadora, y no creo que por esas condiciones se me prive o no de ejercer un cargo público, menos si ese cargo está nombrado por el presidente, que es algo de su confianza”, dijo.

    En esa línea, acusó: “Creo que se le ha llamado ‘canutofobia’ y así uno puede poner ‘cristianofobia’ o lo que sea, porque cuando se presenta una mujer con esas características hay un sector del feminismo radical que quiere marginarte y decirte que tú no estás capacitada ni cumples con las condiciones que ellas creen necesarias para ejercer un cargo así”.

    “Entonces la verdad me parece una polémica súper ideológica. Creo que ese es el sector que está siendo polémica con esto”, añadió.

    ¿Qué esperar de la futura oposición?

    Consultada sobre qué espera de la actitud de los futuros partidos de la oposición, hoy oficialismo, dijo: “No tengo tanta fe, pensando en que todavía hay quienes insisten con esta mirada octubrista de la sociedad, pero soy optimista”.

    “Yo creo que acá hay una misión mucho más importante, que es poder sacar a Chile de este hoyo de inseguridad y de un poco crecimiento económico. Entonces, si estamos con miras de eso, yo espero que la oposición pueda marginar un poco su ideología y sus ganas de pelear, y la pongan al servicio del país”, sostuvo.

    Más sobre:Partido RepublicanoJudith MarínJaviera Rodríguez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las claves del próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para acelerar la inversión

    Economistas prevén que el BC mantendrá la tasa de interés en 4% en la reunión de este martes

    Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados

    Ramírez (UDI) tilda reproches oficialistas a conversaciones previas de Kast con Steinert como “débiles” y “absurdos”

    Abogado de Ángela Vivanco previo a audiencia de formalización: “Ella está muy afectada de salud”

    EFE firma financiamiento por US$ 700 millones y la CAF se transforma en el principal acreedor individual de la empresa estatal

    Lo más leído

    1.
    Nominación de Steinert: Elizalde valora que “haya sido una defensora del levantamiento del secreto bancario”

    Nominación de Steinert: Elizalde valora que “haya sido una defensora del levantamiento del secreto bancario”

    2.
    Mara Sedini, futura vocera: “La insurrección de octubre del 2019 me quebró el alma… y miren dónde me llevó”

    Mara Sedini, futura vocera: “La insurrección de octubre del 2019 me quebró el alma… y miren dónde me llevó”

    3.
    Kast visita frontera de República Dominicana con Haití en medio de su gira por Centro América

    Kast visita frontera de República Dominicana con Haití en medio de su gira por Centro América

    4.
    Tohá y quiebre del oficialismo previo al cierre del gobierno de Boric: “Hay que mirar por qué no logramos cuajar”

    Tohá y quiebre del oficialismo previo al cierre del gobierno de Boric: “Hay que mirar por qué no logramos cuajar”

    5.
    Antonia Orellana: “Una lección muy importante es que la gente quiere cambios, pero también que pase el camión de la basura”

    Antonia Orellana: “Una lección muy importante es que la gente quiere cambios, pero también que pase el camión de la basura”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    Rating del domingo 25 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 25 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Extensión de la vigencia de licencias de conducir: ¿Cuáles son los nuevos plazos?

    Extensión de la vigencia de licencias de conducir: ¿Cuáles son los nuevos plazos?

    Ramírez (UDI) tilda reproches oficialistas a conversaciones previas de Kast con Steinert como “débiles” y “absurdos”
    Chile

    Ramírez (UDI) tilda reproches oficialistas a conversaciones previas de Kast con Steinert como “débiles” y “absurdos”

    Abogado de Ángela Vivanco previo a audiencia de formalización: “Ella está muy afectada de salud”

    Carmona desdramatiza cita oficialista sin PC ni FA y refuerza que su partido insistirá en la unidad

    Cuando el fuego deja de ser un desastre natural
    Negocios

    Cuando el fuego deja de ser un desastre natural

    Las claves del próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para acelerar la inversión

    Economistas prevén que el BC mantendrá la tasa de interés en 4% en la reunión de este martes

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos
    Tendencias

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Comienza la cuenta regresiva para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027
    El Deportivo

    Comienza la cuenta regresiva para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    Desesperación en medio de la crisis: Liverpool contacta a Xabi Alonso para reemplazar al técnico Arne Slot

    Por lanzamiento de fuegos artificiales y lienzos ante Coquimbo: la ANFP castiga a hinchas de la U para duelo ante Audax

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Espíritus, levitación y posesiones: obra con trucos de magia aterriza en el Festival Santiago Off
    Cultura y entretención

    Espíritus, levitación y posesiones: obra con trucos de magia aterriza en el Festival Santiago Off

    ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados
    Mundo

    Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados

    Alto cargo del Ejército de China purgado es acusado de “pisotear y socavar” la autoridad de Xi Jinping

    “Melania”: El documental de la primera dama de EE.UU. que llega en un complejo momento para la Casa Blanca

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur