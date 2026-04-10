Desde la Redacción: Sichel responde a la impugnación de Contraloría por director de Dideco
El alcalde de Ñuñoa, en conversación con el programa de streaming de La Tercera, blindó a Tomás Fuentes como director de Desarrollo Comunitario (Dideco) y confirmó que continuará en su cargo, luego que la Contraloría declarara ilegal su nombramiento. Revisa en este capítulo del programa de streaming de La Tercera, además, la entrevista a la vicepresidenta de BancoEstado, Paulina Yazigi, quien afirmó que "todavía no hay instrucciones claras" para el cobro del Crédito con Aval del Estado para los usuarios, considerando que aproximadamente la mitad de los deudores son clientes de esa entidad bancaria.
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