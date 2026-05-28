Desde la Redacción: Transportes revisará posibles “responsabilidades judiciales” tras acusar $30 mil millones en deuda
En el programa de streaming de La Tercera, el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, afirmó que "hay que revisar responsabilidades administrativas como potencialmente judiciales" por los $30 mil millones de deudas impagas que las autoridades actuales acusan que existe en el Ministerio de Transportes y que se arrastrarían del gobierno anterior. Las deudas se hallaron en la auditoría de "Inspección Total al Estado" y corresponderían principalmente con "operadores del transporte de regiones". Revisa en este capítulo, también, el análisis a la crisis en Bolivia y la tensión entre la UDI y Republicanos.
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