¿Probar un auto durante cuatro días?: Baic lanza innovador test drive extendido en Chile

Baic continúa reforzando su nueva etapa en Chile con el lanzamiento de “Meet & Drive”, un exclusivo programa de test drive extendido que busca cambiar la forma tradicional de conocer un vehículo antes de comprarlo. La iniciativa permitirá a clientes previamente calificados utilizar modelos de la marca durante un máximo de cuatro días, integrándolos a su rutina diaria y probándolos en escenarios reales de uso.

El programa apunta a que los usuarios puedan experimentar en profundidad atributos como confort, desempeño, tecnología y versatilidad, aspectos que muchas veces no logran apreciarse en una prueba convencional de pocos minutos.

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“Meet & Drive” contará con un centro exclusivo de operaciones ubicado en Movicenter, además de un sistema centralizado de reservas y atención personalizada para cada participante. La experiencia incluye vehículos sanitizados, combustible, documentación al día, seguro y monitoreo GPS en todas las unidades. Adicionalmente, los clientes dispondrán de estacionamiento seguro para dejar su automóvil particular mientras realizan la prueba.

La iniciativa estará disponible para toda la gama de BAIC en Chile, incluyendo los SUV X35, X55 y X7; los modelos off-road BJ30, BJ30 HEV, BJ40, BJ40 PRO y BJ60; además de los sedanes U5 Plus y el eléctrico EU5.

Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

Según explicó Galia Sarria, gerente de Marketing & Productos de Baic Chile-Perú: “Queremos que las personas conozcan realmente nuestros vehículos y puedan incorporarlos a su rutina diaria antes de tomar una decisión de compra. Este programa nace porque creemos que hay autos que se prueban y otros que simplemente se disfrutan”.

Los interesados pueden agendar su experiencia directamente en la web de la marca en Chile.