Comité estratégico de auditoría de Kast fija para este viernes primera cita y da inicio a revisión del Estado

Para este viernes al mediodía está fijada la primera sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, la instancia impulsada por el Presidente José Antonio Kast para ejecutar una revisión transversal del Estado, una de las principales banderas con las que el Mandatario ha apuntado a la gestión del gobierno anterior.

La cita, convocada y presidida por la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Constanza Castillo, se realizará en dependencias de La Moneda y tendrá como objetivo constituir formalmente el comité, revisar su mandato y acordar sus reglas de funcionamiento , además de definir una priorización inicial de las líneas de auditoría .

La puesta en marcha de este comité forma parte del instructivo presidencial firmado el mismo día de la asunción de Kast, en el que se estableció la realización de una “auditoría total” al aparato público, bajo una lógica de gestión de emergencia y con énfasis en probidad. En su discurso, el Mandatario sostuvo que recibió un país “en peores condiciones de las que podíamos imaginar”, con finanzas debilitadas y falencias en el control del gasto.

El diseño contempla una arquitectura en tres niveles. Por un lado, el comité estratégico -integrado por las subsecretarías de la Segpres (Constanza Castillo), Interior (Máximo Pavez) y Hacienda (Juan Pablo Rodríguez) y el asesor de Presidencia, Francisco Riveros- tendrá un rol de dirección y definición de prioridades. En paralelo, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) asumirá la coordinación técnica del proceso, mientras que las unidades de auditoría interna de cada ministerio y servicio ejecutarán las revisiones en terreno.

Según el marco definido por el Ejecutivo, la denominada “auditoría de entrada” se proyecta para los primeros seis meses de gobierno y considera una revisión transversal del funcionamiento administrativo, financiero y de gestión de los organismos públicos. Entre las áreas prioritarias figuran las transferencias de recursos, los procesos de contratación, los contratos de alta relevancia fiscal, la gestión de personal y la ejecución presupuestaria .

Aunque el objetivo declarado es abarcar la totalidad del aparato estatal, en el gobierno reconocen que en la práctica será necesario focalizar los esfuerzos en aquellas reparticiones donde existan mayores riesgos o debilidades en los mecanismos de control. En esos casos, no se descarta complementar el trabajo con auditorías externas.