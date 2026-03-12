SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast afirma en su primer discurso que “encontramos un país peor de lo que podíamos imaginar” y traza ruta para “recuperar lo que se perdió”

    Una hora después de lo planeado y posterior a firmar sus primeros decretos, el Mandatario entregó su primera alocución desde la casa de gobierno. Allá lo esperaban adherentes con banderas y pancartas. En su discurso remarcó sus prioridades: seguridad y economía.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A las 22.00 horas de este miércoles, desde el balcón del Palacio de La Moneda, José Antonio Kast entregó su primer discurso oficial como nuevo Presidente de Chile.

    Su alocución, que se extendió por cerca de 20 minutos, estuvo marcada por la instalación del concepto “gobierno de emergencia”. En ese sentido, poco antes había firmado sus primeros seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales.

    Asimismo, criticó el estado en que el gobierno del Presidente Gabriel Boric “entregó el país” y recordó la auditoría que le pidió a sus ministros respecto a dicha administración.

    “Tengo el corazón lleno de gratitud, pero más que eso tengo el alma encendida por la enorme responsabilidad que el pueblo de Chile nos ha encomendado”, comenzó señalando.

    “Desde esta noche, junto a la Pía, nuestra primera dama, el Palacio de La Moneda será nuestro hogar, pero no ganamos esta elección para vivir en un palacio, ni para ocupar un cargo, ganamos para trabajar por los chilenos, y el trabajo comienza hoy”, continuó.

    Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Dicho eso, pasó a criticar a la administración que hoy le traspasó el mando. Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar, un país con sus finanzas públicas debilitadas, un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado, un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado”.

    En esa línea, agregó: “Decir que recibimos el país en malas condiciones no es excusa. Lo decimos porque Chile merece conocer la verdad. Porque cuando se oculta el diagnóstico, los tratamientos fracasan. Y porque la ciudadanía tiene todo el derecho a saber qué se hizo y qué se dejó sin hacer. Para enfrentar esas emergencias, Chile necesita un gobierno de emergencia, y eso es lo que vamos a tener”.

    “Un gobierno de emergencia no es un eslogan, es orden donde hay caos. Es alivio donde hay dolor. Es mano firme donde hay impunidad. Y es esperanza real, concreta y posible para quienes han sido ignorados por mucho tiempo”, reforzó.

    En ese sentido, añadió: “Chile tiene adversarios reales, y no son los que piensan distinto a nosotros en política. No son los que votan diferente. Son quienes se han tomado nuestros barrios. Son quienes han corrompido a nuestros jóvenes. Son quienes han sembrado el terror en las poblaciones Y también son adversarios de Chile, quienes han ingresado vulnerando nuestras fronteras, para delinquir, para explotar a otros o para convertir nuestro suelo en tierra de nadie”.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Queremos decirle a nuestros Carabineros, a nuestra Policía de Investigaciones, a nuestros gendarmes y a nuestras Fuerzas Armadas que tendrán todo el respaldo de la ley, los recursos del Estado y la voluntad política que durante tanto tiempo les faltó. Nunca más, un funcionario de orden y seguridad enfrentará solo la violencia mientras algunos miran para el lado”, siguió.

    Tras respaldar a las instituciones policiales, recordó las auditorías completas que encargó a sus autoridades respecto a lo que fue el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

    Hecho ese punto, pasó al área económica: “Ningún gobierno puede llamarse exitoso mientras haya un solo chileno durmiendo con hambre. Ningún crecimiento vale si no llega a los que más lo necesitan. Ningún legado será recordado si no nos preocupamos de los más pobres y desvalidos de nuestra sociedad. Vamos a dedicarnos con fuerza a superar la pobreza y a mejorar la calidad de vida de todos los chilenos”, dijo.

    Por último, prometió: “Este gobierno no llegó a administrar lo existente. Llegó a corregir lo que está mal, a recuperar lo que se perdió y a construir lo que nunca se ha hecho. Ese será el sello de este gobierno desde el primer día”.

    Más sobre:José Antonio KastPresidente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast asume la Presidencia de la República: llama a la unidad y se compromete a “recuperar” el país

    Atacan a pedradas automóvil de subsecretario de RR.EE. en Plaza Italia

    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    Carabinero herido de gravedad tras ataque de turba en la Alameda

    Las claves de un traspaso histórico

    Las últimas horas de Gabriel Boric en La Moneda

    Lo más leído

    1.
    Presidenta del Senado tilda de “error político” proyecto de conmmutación de penas y afirma que dará prioridad a sala cuna

    Presidenta del Senado tilda de “error político” proyecto de conmmutación de penas y afirma que dará prioridad a sala cuna

    2.
    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    3.
    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    4.
    Gritos de “traidor”, la molestia oficialista y los descargos de Jiles tras la tensa votación de la presidencia de la Cámara

    Gritos de “traidor”, la molestia oficialista y los descargos de Jiles tras la tensa votación de la presidencia de la Cámara

    5.
    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Kast asume la Presidencia de la República: llama a la unidad y se compromete a “recuperar” el país
    Chile

    Kast asume la Presidencia de la República: llama a la unidad y se compromete a “recuperar” el país

    Atacan a pedradas automóvil de subsecretario de RR.EE. en Plaza Italia

    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    José Ramón Valente y promesas económicas de Kast: “Todo se veía un poco más fácil en diciembre de lo que se ve ahora”
    Negocios

    José Ramón Valente y promesas económicas de Kast: “Todo se veía un poco más fácil en diciembre de lo que se ve ahora”

    Ministerio de Hacienda prepara batería de medidas económicas para los próximos días

    Sigue incertidumbre en los mercados por el conflicto en Irán y ataques a buques petroleros hace saltar nuevamente precio del crudo

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Fin al sueño libertador de O’Higgins: Tolima remonta la serie en el epílogo y manda a los celestes a la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    Fin al sueño libertador de O’Higgins: Tolima remonta la serie en el epílogo y manda a los celestes a la Copa Sudamericana

    Christian Garin se despide en el debut del Challenger de Punta Cana y profundiza su irregular temporada

    Revive la eliminación de O’Higgins de la Copa Libertadores ante Deportes Tolima

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”
    Cultura y entretención

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    El “peor” músico de Metallica según sus propios integrantes

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast
    Mundo

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres