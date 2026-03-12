Kast afirma en su primer discurso que “encontramos un país peor de lo que podíamos imaginar” y traza ruta para “recuperar lo que se perdió”

A las 22.00 horas de este miércoles, desde el balcón del Palacio de La Moneda, José Antonio Kast entregó su primer discurso oficial como nuevo Presidente de Chile.

Su alocución, que se extendió por cerca de 20 minutos, estuvo marcada por la instalación del concepto “gobierno de emergencia”. En ese sentido, poco antes había firmado sus primeros seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales.

Asimismo, criticó el estado en que el gobierno del Presidente Gabriel Boric “entregó el país” y recordó la auditoría que le pidió a sus ministros respecto a dicha administración.

“Tengo el corazón lleno de gratitud, pero más que eso tengo el alma encendida por la enorme responsabilidad que el pueblo de Chile nos ha encomendado”, comenzó señalando.

“Desde esta noche, junto a la Pía, nuestra primera dama, el Palacio de La Moneda será nuestro hogar, pero no ganamos esta elección para vivir en un palacio, ni para ocupar un cargo, ganamos para trabajar por los chilenos, y el trabajo comienza hoy”, continuó.

Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Dicho eso, pasó a criticar a la administración que hoy le traspasó el mando. “ Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar , un país con sus finanzas públicas debilitadas, un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado, un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado”.

En esa línea, agregó: “Decir que recibimos el país en malas condiciones no es excusa. Lo decimos porque Chile merece conocer la verdad. Porque cuando se oculta el diagnóstico, los tratamientos fracasan. Y porque la ciudadanía tiene todo el derecho a saber qué se hizo y qué se dejó sin hacer. Para enfrentar esas emergencias, Chile necesita un gobierno de emergencia, y eso es lo que vamos a tener”.

“Un gobierno de emergencia no es un eslogan, es orden donde hay caos. Es alivio donde hay dolor. Es mano firme donde hay impunidad. Y es esperanza real, concreta y posible para quienes han sido ignorados por mucho tiempo”, reforzó.

En ese sentido, añadió: “Chile tiene adversarios reales, y no son los que piensan distinto a nosotros en política. No son los que votan diferente. Son quienes se han tomado nuestros barrios. Son quienes han corrompido a nuestros jóvenes. Son quienes han sembrado el terror en las poblaciones Y también son adversarios de Chile, quienes han ingresado vulnerando nuestras fronteras, para delinquir, para explotar a otros o para convertir nuestro suelo en tierra de nadie”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Queremos decirle a nuestros Carabineros, a nuestra Policía de Investigaciones, a nuestros gendarmes y a nuestras Fuerzas Armadas que tendrán todo el respaldo de la ley, los recursos del Estado y la voluntad política que durante tanto tiempo les faltó. Nunca más, un funcionario de orden y seguridad enfrentará solo la violencia mientras algunos miran para el lado”, siguió.

Tras respaldar a las instituciones policiales, recordó las auditorías completas que encargó a sus autoridades respecto a lo que fue el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Hecho ese punto, pasó al área económica: “Ningún gobierno puede llamarse exitoso mientras haya un solo chileno durmiendo con hambre. Ningún crecimiento vale si no llega a los que más lo necesitan. Ningún legado será recordado si no nos preocupamos de los más pobres y desvalidos de nuestra sociedad. Vamos a dedicarnos con fuerza a superar la pobreza y a mejorar la calidad de vida de todos los chilenos”, dijo.

Por último, prometió: “Este gobierno no llegó a administrar lo existente. Llegó a corregir lo que está mal, a recuperar lo que se perdió y a construir lo que nunca se ha hecho. Ese será el sello de este gobierno desde el primer día”.