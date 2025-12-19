Detienen a tres estudiantes del INBA por atacar con bombas molotov a Carabineros

Los detenidos, de 14, 15 y 16 años, fueron vinculados a múltiples ataques incendiarios contra personal policial en las inmediaciones del Internado Nacional Barros Arana (INBA), durante el mes de octubre, en la comuna de Santiago.

Gracias a un análisis de las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Santiago, el personal policial pudo establecer las responsabilidades de los adolescentes.

Los menores pasaron a control de detención por disposición del Ministerio Público, y se les formularon cargos por delitos asociados a la Ley de Control de Armas y Explosivos.