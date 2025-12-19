Detienen a tres estudiantes del INBA por atacar con bombas molotov a Carabineros
Durante la tarde de este jueves, el OS9 de Carabineros detuvo a tres menores de edad tras una investigación que se centró en los desórdenes ocurridos los días 2, 13, 20 y 22 de octubre de este año.
Los detenidos, de 14, 15 y 16 años, fueron vinculados a múltiples ataques incendiarios contra personal policial en las inmediaciones del Internado Nacional Barros Arana (INBA), durante el mes de octubre, en la comuna de Santiago.
Gracias a un análisis de las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Santiago, el personal policial pudo establecer las responsabilidades de los adolescentes.
Los menores pasaron a control de detención por disposición del Ministerio Público, y se les formularon cargos por delitos asociados a la Ley de Control de Armas y Explosivos.
