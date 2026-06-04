Deuda pública

En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, la exsubsecretaria de Prevención del Delito Ana Victoria Quintana rompió el silencio tras su remoción. Aseguró que siempre hubo un plan en seguridad y que ese fue entregado al Ministerio del Interior.
Además, indicó que faltó que el gobierno apoyara comunicacionalmente a la exministra Trinidad Steinert. El profesor de la escuela de gobierno de la UC, Mauricio Duce, en tanto, analizó las propuestas anunciadas en seguridad por el Presidente José Antonio Kast.
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