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    Deuda pública

    En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, la exsubsecretaria de Prevención del Delito Ana Victoria Quintana rompió el silencio tras su remoción. Aseguró que siempre hubo un plan en seguridad y que ese fue entregado al Ministerio del Interior. Además, indicó que faltó que el gobierno apoyara comunicacionalmente a la exministra Trinidad Steinert. El profesor de la escuela de gobierno de la UC, Mauricio Duce, en tanto, analizó las propuestas anunciadas en seguridad por el Presidente José Antonio Kast.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Cómo te lo explicoPolíticaMinisterio de SeguridadAna Victoria Quintana

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