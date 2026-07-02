Diálogos Ciudadanos |Ángel Valencia, Fiscal Nacional: “El problema del crimen organizado es global, no sólo de Chile”

El Decano de la Faculta de Comunicaciones de la UDLA, el periodista Mauro Lombardi, conversó con el abogado Ángel Valencia sobre la crisis de seguridad que vive nuestro Chile y varios otros países en el mundo.

“Nosotros teníamos la idea de que este es un país isleño, cosas que pasaban en otros países no llegaban a Chile, porque nos protegía el desierto más árido del mundo por el norte, una de las cordilleras más altas del mundo por el oriente, el mar más extenso por el occidente, y los hielos australes”.

Valencia agrega que la grave crisis de seguridad que vivie nuestro país no calaría tan profundamente: “Pensábamos que estábamos protegidos y sí, efectivamente, pero ya no nos transforma en inmunes y entonces frente a amenazas distintas tenemos que tener soluciones diferentes”, Afirmó.