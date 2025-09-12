Difunden video del presunto asesino de Charlie Kirk huyendo de la Universidad de Utah

El registro fue compartido en una conferencia de prensa donde participó el comisionado de seguridad pública del estado, Beau Mason; el director del FBI, Kash Patel; y el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Ahí, revelaron que se han efectuado 200 entrevistas en relación al crimen y anunciaron una recompensa de 100 mil dólares por información que permita ubicar al responsable.