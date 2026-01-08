Donald Trump respalda acción de agentes migratorios en Minnesota: “Solo están tratando de que EE.UU. sea más seguro”

El Presidente Donald Trump se refirió al confuso accidente que protagonizó un agente del Servicio Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El hecho ocurrido este miércoles en Minneapolis, Minnesota, terminó con una mujer fallecida tras un disparo de un agente migratorio.

“La situación está siendo estudiada, en su totalidad, pero la razón porque estos incidentes están sucediendo es porque la Izquierda Radical está amenazando, agrediendo y atacando a nuestros agentes de la ley y agentes de ICE a diario”, expresó el mandatario estadounidense en sus redes sociales.

Además agregó que los oficiales ICE “solo están tratando de hacer el trabajo de HACER QUE ESTADOS UNIDOS SEA SEGURO”.

Respecto a la víctima, el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó que era una ciudadana estadounidense que no era objetivo de ningún operativo. “Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Minneapolis, sino en todo el país”, declaró en un punto de prensa.