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    ¿Cómo generar nuevas actividades productivas que que nos permitan crecer como país?

    Polo Ramírez conversa esta semana con Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, sobre distintas iniciativas para diversificar la matriz de actividades económicas del país, hoy acotada principalmente a la minería y estancada en su crecimiento. 

    Por 
    La Tercera
     

    Chile enfrenta hoy un enorme desafío en materia de productividad: elevar las cifras -que están estancadas desde hace más de una década- y diversificar una matriz que hoy depende altamente de la minería.

    ¿Cómo incentivar la incorporación al país de nuevas actividades productivas no explotadas hasta ahora, que permitieran generar más ingresos y empleos?

    De eso habla “Incentivo a los pioneros: una estrategia para lograr un crecimiento económico diversificado”, un estudio realizado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, que plantea que la creación de un mecanismo focalizado en incentivar nuevas actividades productivas ayudaría en este camino.

    La idea está basada en un programa de Singapur que ha tenido muy buenos resultados, y de realizarse en Chile, la propuesta sería desarrollada con un costo fiscal acotado y condicionada a resultados.

    Según el estudio, en un escenario conservador, un aumento de 2% en la inversión utilizando este mecanismo podría generar un crecimiento del empleo entre 0,4% y 1%.

    Para hablar sobre este tema, Polo Ramírez conversó esta semana en un nuevo capítulo de A BORDO con Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto UNAB de Políticas Públicas y uno de los autores del estudio que te invitamos a conocer en este video.

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