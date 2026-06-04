Presidente Kast pide respeto tras ser recibido entre gritos en Encuentro Nacional de Alcaldes
“A mí me invitaron para poder hacer una exposición y si alguien no quisiera estar presente, nadie lo obliga a estar presente”, dijo el mandatario.
Este jueves durante el Encuentro Nacional de Alcaldes, el Presidente José Antonio Kast fue abucheado tras subir al escenario.
Mientras saludaba, se dirigió a los presentes y dijo: “El municipalismo lo tomamos en serio, al igual que ustedes toman en serio a sus concejales, a sus vecinos cuando van a las distintas reuniones de concejo y alcaldías”.
“Yo creo que cualquiera de ustedes cuando algún vecino se para y le grita algo le dice: ‘por favor, respeto’. Señores alcaldes, yo les pido respeto”, agregó.
En esa línea, aseguró que “si alguien no quisiera estar presente, nadie lo obliga a estar presente. Esto es libre”.
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