Presidente Kast pide respeto tras ser recibido entre gritos en Encuentro Nacional de Alcaldes

Este jueves durante el Encuentro Nacional de Alcaldes, el Presidente José Antonio Kast fue abucheado tras subir al escenario.

Mientras saludaba, se dirigió a los presentes y dijo: “El municipalismo lo tomamos en serio, al igual que ustedes toman en serio a sus concejales, a sus vecinos cuando van a las distintas reuniones de concejo y alcaldías”.

“Yo creo que cualquiera de ustedes cuando algún vecino se para y le grita algo le dice: ‘por favor, respeto’. Señores alcaldes, yo les pido respeto”, agregó.

En esa línea, aseguró que “si alguien no quisiera estar presente, nadie lo obliga a estar presente. Esto es libre”.