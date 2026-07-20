¿Chiste de mal gusto?: Piloto español les hizo creer a pasajeros argentinos que ganaron el Mundial

Mientras el avión cruzaba el atlántico por los cielos, justo se estaba disputando la gran final del Mundial 2026.

Así, el piloto partió diciendo que “fue un partido muy disputado hasta el final, (…) Pero la final del mundo, lamentablemente, solo la puede ganar uno”.

“Queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”, agregó, desatando la alegría y locura por parte de los pasajeros.

"Dale campeón, dale campeón, dale campeón“, cantaron algunos fanáticos.

Sin embargo, el conductor de la aeronave no había terminado de entregar el mensaje.

“Pero España ha ganado“, sentenció, provocando un silencio sepulcral.