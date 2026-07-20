Funcionaria PDI frustra asalto a tiros: fue atropellada e hirió a tres delincuentes

Una detective de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un robo a la salida de un banco este lunes en la comuna de San Miguel, específicamente en la intersección de Gran Avenida con calle Lazo.

De acuerdo a información preliminar, la funcionaria de civil habría presenciado un robo con violencia contra una mujer, por lo que decidió intervenir.

En ese momento, los delincuentes intentaron darse a la fuga y la oficial fue arrastrada por el vehículo en que huían, disparando e hiriendo a al menos tres de ellos.

El prefecto inspector Jorge Abate, jefe nacional de delitos contra las personas, detalló que “ella hace uso de su arma de fuego en reiteradas ocasiones, logrando finalmente detener a los cuatro delincuentes. Tres de ellos se encuentran lesionados y un cuarto ya se encuentra detenido también en la Brigada de Homicidios Sur”.