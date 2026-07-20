SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Funcionaria PDI frustra asalto a tiros: fue atropellada e hirió a tres delincuentes

    En el registro se ve cómo la oficial es impactada y cómo queda en el capó del auto, mientras es arrastrada unos metros.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Una detective de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un robo a la salida de un banco este lunes en la comuna de San Miguel, específicamente en la intersección de Gran Avenida con calle Lazo.

    De acuerdo a información preliminar, la funcionaria de civil habría presenciado un robo con violencia contra una mujer, por lo que decidió intervenir.

    En ese momento, los delincuentes intentaron darse a la fuga y la oficial fue arrastrada por el vehículo en que huían, disparando e hiriendo a al menos tres de ellos.

    El prefecto inspector Jorge Abate, jefe nacional de delitos contra las personas, detalló que “ella hace uso de su arma de fuego en reiteradas ocasiones, logrando finalmente detener a los cuatro delincuentes. Tres de ellos se encuentran lesionados y un cuarto ya se encuentra detenido también en la Brigada de Homicidios Sur”.

    Más sobre:Actualidad de Chile y el mundoNacionalSan MiguelPDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Nuam estrena nueva plataforma de transacciones en la Bolsa de Santiago con “incidencias”

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    El Rana quedará tras las rejas: tribunal fija prisión preventiva para Carlos Cancino por homicidio de Eugenio Nain

    Mono solidario: Diego Sánchez inicia campaña para ir en ayuda de damnificados en Coquimbo

    Gobierno despacha avión C-130 de la FACH con seis toneladas de ayuda humanitaria a la región de Coquimbo

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    ¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday? Tráiler revela el regreso de queridos personajes de Marvel

    ¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday? Tráiler revela el regreso de queridos personajes de Marvel

    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    ¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo 2026? Revisa los plazos y requisitos

    ¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo 2026? Revisa los plazos y requisitos

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal
    Chile

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    El Rana quedará tras las rejas: tribunal fija prisión preventiva para Carlos Cancino por homicidio de Eugenio Nain

    Gobierno despacha avión C-130 de la FACH con seis toneladas de ayuda humanitaria a la región de Coquimbo

    Nuam estrena nueva plataforma de transacciones en la Bolsa de Santiago con “incidencias”
    Negocios

    Nuam estrena nueva plataforma de transacciones en la Bolsa de Santiago con “incidencias”

    JP Morgan resalta las presiones fiscales que ve en la megarreforma de la administración Kast

    Terpel, la filial de Copec, pone en venta su red de estaciones de servicio en Ecuador y espera cerrar la operación este año

    Alarma meteorológica: habrá “precipitaciones intensas y continuas” en este sector del norte de Chile
    Tendencias

    Alarma meteorológica: habrá “precipitaciones intensas y continuas” en este sector del norte de Chile

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Mono solidario: Diego Sánchez inicia campaña para ir en ayuda de damnificados en Coquimbo
    El Deportivo

    Mono solidario: Diego Sánchez inicia campaña para ir en ayuda de damnificados en Coquimbo

    Visita a los Reyes, dos millones en las calles y una invitación a pelear para Paredes: el recibimiento a España en Madrid

    O’Higgins mira de reojo: la grave lesión de Leandro Paredes tras ser expulsado por incidentes en la final del Mundial

    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026
    Tecnología

    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Mi Gran Noche: la historia del himno de Raphael con que la selección de España celebró su título mundial
    Cultura y entretención

    Mi Gran Noche: la historia del himno de Raphael con que la selección de España celebró su título mundial

    Solo Di Medina vuelve a la órbita con nueva canción: “Yuri Gagarin”

    La Odisea conquista los cines y se perfila como temprana favorita para los Oscar 2027

    Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico
    Mundo

    Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico

    Tribunal de EE.UU. condena a cadena perpetua por narcotráfico a “El Mayo” Zambada, exlíder del Cartel de Sinaloa

    Estados Unidos confirma el inicio de las operaciones para la implementación de zonas piloto en Líbano

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo