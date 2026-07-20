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    Ministro de Defensa responde a las críticas por su ausencia en medio de la catástrofe climática

    Fernando Barros salió al paso de las críticas por no estar presente en el país en el momento que el sistema frontal afectó a gran parte del norte del país. El secretario de estado, que estaba de gira por Hawái, advirtió que las Fuerzas Armadas ya estaban en alerta y preparadas con anterioridad para la llegada del evento climático, y que la coordinación de la emergencia corresponde al Ministerio del Interior y a Senapred. "No hay nada que explicar", sentenció.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:Sistema frontallluviastemporalLa SerenaCoquimboInundaciones en el nortedesborde de ríos

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